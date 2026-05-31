Göztepe\'de İsmail Köybaşı\'nın Geleceği Belirsiz

Geçen sezon başında 1 yıllığına sözleşme yenileyen futbolcu ve kulüp karar aşamasında. Süper Lig'de 18 yıllık kariyerinde Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor'da da forma giyerek 2 şampiyonluk yaşayan, 2016 Avrupa Şampiyonası'nda milli formayla ter döken İsmail Köybaşı geçen sezon 10 maçta oynadı. Ocak ayında sakatlık yaşayan sarı-kırmızılıların kaptanı son haftalarda kadroya girmesine rağmen forma giymedi.
