Göztepe'de Kenneth Obinna Mamah'ın transferi tamamlandı - Son Dakika
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Göztepe'de Kenneth Obinna Mamah'ın transferi tamamlandı

Göztepe forması giyen Kenneth Obinna Mamah, İspanya 2. Lig ekiplerinden CD Castellon'a transfer oldu. Göztepe, ayrıca eski kalecisi Ekrem Kılıçarslan ile prensip anlaşmasına vardı.

11.07.2024 10:01
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Göztepe forması giyen Kenneth Obinna Mamah, İspanya 2. Lig ekiplerinden CD Castellon'a transfer oldu.

Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Göztepe yeni sezon çalışmaları kapsamında Teknik Direktör Stanimir Stoilov'un kadroda düşünmediği oyuncularla yollarını ayırmaya devam ediyor. İlk olarak kiralık oyunculardan Billal Messaoudi, Celil Yüksel, Ensar Aksakal ve Ümit Akdağ'a teşekkür edip, vedalaşan sarı-kırmızılılar, sözleşmesi devam eden Atınç Nukan, Fıratcan Üzüm, Tarkan Serbest, Yunus Emre Gedik ve Turgay Gemicibaşı ile de yollarını ayırdı. İzmir ekibinde son olarak giden oyuncu ise kanat oyuncusu Kenneth Obinna Mamah oldu. Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Kenneth Obinna Mamah'ın İspanya ekiplerinden CD Castelln takımına kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Kenneth Obinna Mamah'a teşekkür ediyor, devam eden futbol kariyerinde başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan Göztepe'de 2022-2023 sezonundan bu yana forma giyen Mamah, tüm kulvarlarda çıktığı 57 müsabakada 10 gol, 5 asistlik performansa imza attı.

Ekrem Kılıçarslan, Göztepe'ye dönüyor

Mateusz Lis'in Southampton'a dönmesinin ardından kaleci arayışlarına başlayan Göztepe'nin eski kalecisi Ekrem Kılıçarslan ile prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi. Ufak pürüzlerin giderilmesinin ardından resmi imzaların atılması beklenirken, daha sonra da 26 yaşındaki kalecinin, Slovenya'da kamp yapan Göztepe kafilesine katılması bekleniyor.

Son olarak Ankara Keçiörengücü'nde görev yapan Ekrem Kılıçarslan, 2022-2023 sezonunda da Göztepe kalesini korumuştu. - İZMİR

Kaynak: İHA

Ekrem Kılıçarslan, İspanya, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Göztepe'de Kenneth Obinna Mamah'ın transferi tamamlandı - Son Dakika

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