Göztepe'de Mateusz Lis'in yeni sezonda forma giyeceği kesinleşti - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Göztepe'de Mateusz Lis'in yeni sezonda forma giyeceği kesinleşti

Göztepe\'de Mateusz Lis\'in yeni sezonda forma giyeceği kesinleşti

Geçtiğimiz sezon kiralık olarak Göztepe'de forma giyen Mateusz Lis'in yeni sezonda tekrar sarı-kırmızılı formayı giyeceği kesinleşti. İzmir ekibi, güçlü bir kadro kurmak için transfer çalışmalarını sürdürüyor.

02.08.2024 12:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Göztepe'de geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giyen Mateusz Lis'in yeni sezonda tekrar sarı-kırmızılı formayı giyeceği öğrenildi.

Bu sezon Süper Lig'de mücadele edecek Göztepe, güçlü bir kadro kurmak için çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor. Şampiyonluk yaşadığı birçok oyuncusu ile yollarını ayıran İzmir ekibi; giden isimlerin yerine Djalma Silva, Isaac Solet, Nazım Sangare, Koray Günter, Ekrem Kılıçarslan, Novatus Dismas Miroshi ve Kuryu Matsuki hamlelerini yaptı. Kaleci Ekrem Kılıçarslan'ın transfer edilmesine rağmen bu bölgede bir oyuncuya daha ihtiyacı olan sarı-kırmızılılar, geçtiğimiz sezon Southampton'dan kiralanan ve Süper Lig'e çıkılmasında büyük pay sahibi olan Mateusz Lis'i tekrar kiralamak için harekete geçti. Southampton'la birlikte Göztepe'yi yöneten Sport Republic şirketinin Lis için önceliği İzmir ekibine vermesinin ardından 27 yaşındaki file bekçisinin yeni sezonda sarı-kırmızılı formayı giymesine kesin gözüyle bakılıyor. İki ekip arasında anlaşmaların ve belgelerin tamamlanmasından sonra Mateusz Lis'in Türkiye'ye hareket edeceği öğrenildi.

Göztepe, Lis'in ardından Arda ve Ekrem'le birlikte kaleci mevkinde 3'lü bir rotasyon oluşturmuş olacak. - İZMİR

Kaynak: İHA

İzmir, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Göztepe'de Mateusz Lis'in yeni sezonda forma giyeceği kesinleşti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:21 Türkiye’nin Tel Aviv’deki büyükelçiliğinde bayrak yarıya indirildi, İsrail ile diplomatik kriz çıktı Türkiye'nin Tel Aviv'deki büyükelçiliğinde bayrak yarıya indirildi, İsrail ile diplomatik kriz çıktı
12:15 AYM, İletişim Başkanlığı’nın iki yetkisini iptal etti AYM, İletişim Başkanlığı'nın iki yetkisini iptal etti
12:04 19 Ağustos’ta başlıyor Fındık alım fiyatları belli oldu 19 Ağustos'ta başlıyor! Fındık alım fiyatları belli oldu
11:58 Sığınmacılar, Yerlikaya’nın evini ikamet adresi olarak mı gösterdi Göç İdaresi’nden açıklama var Sığınmacılar, Yerlikaya'nın evini ikamet adresi olarak mı gösterdi? Göç İdaresi'nden açıklama var
10:02 BTK: Instagram katalog suçlara uymadığı gerekçesiyle kapatıldı BTK: Instagram katalog suçlara uymadığı gerekçesiyle kapatıldı
12:41 Tarkan konserinde ses ve müzik sistemi arızalandı, seyirciler isyan etti Tarkan konserinde ses ve müzik sistemi arızalandı, seyirciler isyan etti
12:07 MasterChef Türkiye’de Kaan’ın yaptığı yemek ünlü şefleri mest etti MasterChef Türkiye'de Kaan'ın yaptığı yemek ünlü şefleri mest etti
10:52 Bilim adamları, 3.500 yıl önce yaşamış ’’Çığlık atan kadın’’ mumyası, bilim adamlarını şaşırttı Bilim adamları, 3.500 yıl önce yaşamış ''Çığlık atan kadın'' mumyası, bilim adamlarını şaşırttı
10:19 Avrupa’daki temsilcilerimiz 3’te 3 yaptı İşte güncel ülke puanı sıralaması Avrupa'daki temsilcilerimiz 3'te 3 yaptı! İşte güncel ülke puanı sıralaması
10:07 Amerika’nın DeRidder şehrinin kadın belediye başkanı, yaşı reşit olmayan bir erkekle cinsel ilişkiye girme suçundan tutuklandı Amerika'nın DeRidder şehrinin kadın belediye başkanı, yaşı reşit olmayan bir erkekle cinsel ilişkiye girme suçundan tutuklandı
09:50 Emekliye fark ödemesi 7 Ağustos’ta yapılacak Emekliye fark ödemesi 7 Ağustos'ta yapılacak
09:48 Ezber bozmaya devam ediyor Jose Mourinho’dan herkesi şaşırtan Ferdi Kadıoğlu kararı Ezber bozmaya devam ediyor! Jose Mourinho'dan herkesi şaşırtan Ferdi Kadıoğlu kararı
08:55 15 bin nüfuslu ilçeye inşa edilen hükümet konağı vatandaşları isyan ettirdi 15 bin nüfuslu ilçeye inşa edilen hükümet konağı vatandaşları isyan ettirdi
08:48 Yeşilçam’ın usta ismi Müjde Ar kalp ameliyatı oldu Yeşilçam'ın usta ismi Müjde Ar kalp ameliyatı oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.08.2024 13:41:26. #1.11#
SON DAKİKA: Göztepe'de Mateusz Lis'in yeni sezonda forma giyeceği kesinleşti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement