Göztepe\'de sakatlık nedeniyle Diouf gözden çıkarıldı

1'inci Lig'de Süper Lig'e yükselme mücadelesi veren Göztepe'de aylardır sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen golü Mame Diouf listeden çıkarıldı. Ara transfer döneminde Tijanic'i Al-Adalah FC'ye, Traore'yi Keçiörengücü'ne, Ngalina'yı Hartford Athletic'e gönderip son olarak İngiliz orta saha oyuncusu Romal Palmer'ı İrlanda temsilcisi St Patrick's Athletic'e kiralayan sarı-kırmızılılarda yabancı sayısının 9'da kalması nedeniyle Diouf da gözden çıkarıldı. Tedavisi devam eden Senegalli oyuncunun en az 1.5 ay daha sahalardan uzak kalacağı bildirildi.
Sezon başında büyük umutlarla Süper Lig ekibi Konyaspor'dan gelen 36 yaşındaki Diouf, bir türlü bekleneni veremedi. Göztepe formasını 13 maçta sırtına geçiren Senegalli sadece 2 gol atıp ardından sakatlandı. Ara transfer döneminde Heliton, Ramulo ve Lundqvist gibi yabancı futbolcuları renklerine bağlayan İzmir ekibinde listede Lis, Nielssen, Dennis, Mamah ve Messaoudi de kadroda yer alıyor.
CEO KEREM ERTAN'DAN HAKEMLERE ÇAĞRI
Göztepe CEO'su Kerem Ertan, 2-0 galip gelinen Bandırmaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu. Hakemlerin daha dikkatli yönetimler göstermesi gerektiğini belirten Ertan, "Biz Federasyon ve hakemlere zamanı geldiğinde doğru mesajları vermeye çalışan bir kulübüz. Aldığımız her sonucu bu tip etkenlere bağlamak istememekle birlikte, bu Süper Lig yolculuğumuzda hakemlerimizden temennilerimiz var. Kendilerinin hangi zor şartlarda, nasıl bir yönetim göstermeye çalıştıklarını biliyoruz, çok da saygı duyuyoruz. Fakat biz oynamaya çalışan bir takımız, genç bir takımız. Biz çok önde basan bir takımız dolayısıyla vücut vücuda mücadele ediyoruz. Bunun için deplasman maçlarında özellikle hakemlerin biraz daha dikkatli olmalarını istiyoruz" dedi.
Bandırmaspor maçında takımın yüzde 55 topa sahip olduğunu hatırlatan Kerem Ertan, "Böyle bir yüzdedeyken 25 tane aleyhimize faul çalınıyor. Sadece lehimize 4 faul çalınıp 4 de sarı kart görüyoruz. Futbol oynamamıza izin verilmesi gerekiyor. Sert ve mücadeleci bir takımız. Futbolu, futbol kuralları içinde oynuyoruz. Hakemlerimizin özellikle deplasman maçlarımızda daha dikkatli olmalarını istiyoruz, oyun oynamayı istiyoruz. Bizim futbolcularımız iyi niyetli, zaten hakemlere yardımcı oluyorlar. Bu nokta bizim için çok hassas ve önemli. Bu takım çok iyi bir takım ve bu takıma herkesin sahip çıkması gerekiyor" diye konuştu.
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