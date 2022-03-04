Göztepe'de tek hedef galibiyet - Son Dakika
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Göztepe'de tek hedef galibiyet

04.03.2022 12:28
Göztepe'de tek hedef galibiyet

SPOR Toto Süper Lig'de son olarak deplasmanda GZT Giresunspor'a 3-1 yenilerek art arda 4'üncü mağlubiyetini alan ve düşme potasına giren Göztepe yarın önemli rakiplerinden Kasımpaşa'yı konuk edecek.

SPOR Toto Süper Lig'de son olarak deplasmanda GZT Giresunspor'a 3-1 yenilerek art arda 4'üncü mağlubiyetini alan ve düşme potasına giren Göztepe yarın önemli rakiplerinden Kasımpaşa'yı konuk edecek. Gürsel Aksel Stadı'nda Atilla Karaoğlan'ın düdük çalacağı masabaka saat 16.00'da başlayacak. Bilet fiyatları 1'inci kategori 408.50, 2'nci kategori 245, 3'üncü kategori 109, 4'üncü kategori 82, 5'inci kategori 54.50 ve 6'ncı kategori 27.50 TL olarak belirlendi.

Sarı-kırmızılılarda cezalı oyuncu bulunmazken, tedavileri süren stoper Mihojevic ve sol bek Burekovic'in durumları maç saatinde netleşecek. Göztepe'de önceki hafta iç sahada oynanan Galatasaray maçında saha olayları ve kötü tezahürat yüzünden passolig kartları bloke edilen futbolseverler stattaki yerlerini alamayacak. Teknik direktör Nestor El Maestro, çok kritik bir mücadeleye çıkacaklarını ve kazanmaktan başka bir çarelerinin olmadığını söyledi.


- İzmir
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Giresunspor, Spor Toto, Kasımpaşa, Göztepe, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Göztepe'de tek hedef galibiyet - Son Dakika


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