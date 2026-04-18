Göztepe'den Kocaelispor'a Beraberlik - Son Dakika
Göztepe'den Kocaelispor'a Beraberlik

18.04.2026 20:17
Göztepe Teknik Direktörü Stoilov, oyun tarzlarından memnun olmadığını belirtti.

Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, berabere kaldıkları Kocaelispor maçı ardından yaptığı açıklamada, "Bugün oyun şeklimizden memnun değilim. Bizim oyun tarzımız kesinlikle bu değil. Güvendiğimiz oyun tarzımıza geri dönmeliyiz" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Göztepe, deplasmanda karşılaştığı Kocaelispor ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov maçı değerlendirdi. Stoilov, "Bizim adımıza zor mücadeleydi. Aslında sonlarda maçı kazanmaya da çok yaklaşmıştık. Oyunun geneline baktığımızda bugünkü oyun şeklimizden memnun değilim. Çünkü oyun tarzımız kesinlikle bu değil. Organizasyon, hırs ve güvende daha iyi olmalıydık. Erken gol bulduktan sonra bunu koruma güdüsüyle hareket ettik. Gerçekten bizim oyun tarzımız kesinlikle bu değil. Kocaelispor sonrasında baskılı oynadı ve maçın sonunda beraberliği yakaladı. Daha önceki maçlarda çok daha iyi şeyler sergiledik, çok daha başarılı oyunlarla galibiyetler aldık. Buna geri dönmemiz lazım. Güvendiğimiz bir oyun tarzımız var. Buna kesinlikle geri dönmeliyiz" dedi.

"Penaltı kararı verilmesi için bahane sunmuş olduk"

Tartışmalı penaltı pozisyonuyla ilgili olarak da Stoilov, "Tabii ki verilen bu tarz tüm kararlar her kulübün geleceğini belirliyor, sadece Göztepe ile ilgili değil. Bu konuları konuşması gereken insanların bunları değerlendirmesi gerektiğini her zaman söylüyorum. Bu benim işim değil. Bu kararın verilmesinde bahane sunmuş olduk orada. Hakemlerin verdikleri her kararın kulüplerin gelecekleri açısından belirleyici ve önemli olduğunu bilemeleri ve bu kararları verirken yüzde yüz emin olmaları gerekiyor" sözlerini kaydetti. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Zhegrova’dan Beşiktaş’a yeşil ışık Zhegrova'dan Beşiktaş'a yeşil ışık
Gülistan Doku soruşturmasında itirafçı olan Gökhan Ertok’un ifadesi ortaya çıktı: Vali beni kandırıp, kullandı Gülistan Doku soruşturmasında itirafçı olan Gökhan Ertok'un ifadesi ortaya çıktı: Vali beni kandırıp, kullandı
Bursaspor şampiyonluk için sahaya çıkıyor: 1 puana 1. Lig Bursaspor şampiyonluk için sahaya çıkıyor: 1 puana 1. Lig
ABD’nin başına 10 milyon dolar ödül koyduğu Kataib Hizbullah lideri ilk kez ortaya çıktı ABD'nin başına 10 milyon dolar ödül koyduğu Kataib Hizbullah lideri ilk kez ortaya çıktı
Ünlü şarkıcı Simge Sağın’ın test sonucu belli oldu Ünlü şarkıcı Simge Sağın’ın test sonucu belli oldu
Barcelona’dan Vedat Muriqi sürprizi Barcelona'dan Vedat Muriqi sürprizi

20:25
İsrail, Lübnan’da koca mahalleyi havaya uçurdu
İsrail, Lübnan'da koca mahalleyi havaya uçurdu
19:46
Kiev’de kimliği belirsiz bir kişinin ateş açması sonucu 5 kişi öldü
Kiev'de kimliği belirsiz bir kişinin ateş açması sonucu 5 kişi öldü
19:28
Kardeşinin katilini cezaevinden çıktıktan 1 hafta sonra öldürdü
Kardeşinin katilini cezaevinden çıktıktan 1 hafta sonra öldürdü
18:59
Gülistan Doku soruşturmasında eski valinin oğlu tutuklandı
Gülistan Doku soruşturmasında eski valinin oğlu tutuklandı
18:56
Canlı anlatım: İlk yarıda goller üst üste
Canlı anlatım: İlk yarıda goller üst üste
18:55
Kerkük’te kaçak yapı yıkımı sırasında kaymakama bıçaklı ve sopalı saldırı
Kerkük'te kaçak yapı yıkımı sırasında kaymakama bıçaklı ve sopalı saldırı
