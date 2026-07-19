Göztepe'den Sol Bek Arayışı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Göztepe'den Sol Bek Arayışı

Göztepe\'den Sol Bek Arayışı
19.07.2026 12:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Göztepe, İsmail Köybaşı'nın emekli olmasının ardından sol bek için Corrie Ndaba'yı değerlendiriyor.

SÜPER Lig'de yeni sezon öncesi Sinclair Armstrong, Andre Henrique, Alex Matos ve Sonko Sundberg'i kadrosuna dahil eden Göztepe, sol bek arayışlarını hızlandırdı. Kaptan İsmail Köybaşı'nın aktif futbolculuk kariyerini sona erdirmesinin ardından sadece Amin Cherni'yi kadrosunda bulunduran sarı-kırmızılılar, İrlandalı Corrie Ndaba'yı gündemine aldı. Bonservisi İtalyan ekibi Lecce'de olan 26 yaşındaki futbolcu, geçen sezon Serie A'da 14 müsabakaya çıktı. Lecce'de 547 dakika süre alan Ndaba, İngiltere'de Ipswich Town'da yetişti. Oyuncu, 2 kez de İrlanda A Milli Takımı'nda forma giydi.

DRAGAN SOLAK TAKIMI MİSAFİR ETTİ

Hazırlıklarını Slovenya'nın Bled kasabasında sürdüren Göztepe, Sport Republic Yönetim Kurulu Başkanı Dragan Solak'ın misafiri oldu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Göztepemiz Slovenya'da Sport Republic Yönetim Kurulu Başkanı Dragan Solak'ın misafiri oldu. Takımımıza göstermiş olduğu misafirperverlik için Sayın Dragan Solak'a ve ailesine teşekkür ederiz" denildi.

Kaynak: DHA

İsmail Köybaşı, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Göztepe'den Sol Bek Arayışı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Erkeklerin sayısı azaldı, 2 bin 600 yıllık İmparatorluk Hanedan Yasası revize edildi Erkeklerin sayısı azaldı, 2 bin 600 yıllık İmparatorluk Hanedan Yasası revize edildi
Haluk Levent’in sağ kolu Alper Çelik’ten itirafçılık başvurusu: Paraların nereden geldiğini bilmiyorum Haluk Levent'in sağ kolu Alper Çelik'ten itirafçılık başvurusu: Paraların nereden geldiğini bilmiyorum
Fitch’ten Türkiye kararı Fitch'ten Türkiye kararı
Trabzonspor’da Oulai dönemi sona erdi Trabzonspor'da Oulai dönemi sona erdi
Malatya’da 5 büyüklüğünde deprem Malatya'da 5 büyüklüğünde deprem
Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında 17 yıl sonra gelen itiraf Enkazı bulup ölmesini beklemişler Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında 17 yıl sonra gelen itiraf! Enkazı bulup ölmesini beklemişler

12:36
Miçotakis’in de katıldığı canlı yayında 100 yıllık inkar çöktü
Miçotakis'in de katıldığı canlı yayında 100 yıllık inkar çöktü
12:33
Çöl sıcakları geliyor Meteoroloji tarih verdi, tam 4 gün sürecek: Hissedilen sıcaklık 50 dereceyi bulacak
Çöl sıcakları geliyor! Meteoroloji tarih verdi, tam 4 gün sürecek: Hissedilen sıcaklık 50 dereceyi bulacak
12:26
Fiyatı son anda değiştiren nakliyeciler, tartışma sırasında askeri personele saldırdı
Fiyatı son anda değiştiren nakliyeciler, tartışma sırasında askeri personele saldırdı
12:16
Bülent Ersoy estetik sonrası ilk kez sahnede: Nasıl beğendiniz mi
Bülent Ersoy estetik sonrası ilk kez sahnede: Nasıl beğendiniz mi?
12:05
“Çok kazanıyorlar“ diyenlere temizlik işçisinden tokat gibi yanıt
"Çok kazanıyorlar" diyenlere temizlik işçisinden tokat gibi yanıt
11:34
Dünya Kupası finali öncesi sıra dışı ritüel Arjantin için güç gönderdiler
Dünya Kupası finali öncesi sıra dışı ritüel! Arjantin için güç gönderdiler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.07.2026 12:49:26. #7.13#
SON DAKİKA: Göztepe'den Sol Bek Arayışı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.