Göztepe, Emersonn'dan büyük gelir elde edecek - Son Dakika
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Göztepe, Emersonn'dan büyük gelir elde edecek

Göztepe, Emersonn\'dan büyük gelir elde edecek
07.07.2026 11:01
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Göztepe, Emersonn'un Ipswich Town'a 28+3 milyon euroya transferinden 5.6 milyon euro kazanacak.

SÜPER Lig ekibi Göztepe'nin geçen sezon başında Fransız ekibi Toulouse'a 3.2 milyon euro bedelle sattığı Brezilyalı golcü Emersonn, sarı-kırmızılılara servet getirmeye hazırlanıyor. Göz-Göz'ün Brezilya'nın Atletico Paranaense ekibinden sadece 1.8 milyon euroya aldığı 21 yaşındaki forvetin 28+3 milyon euro karşılığında İngiliz ekibi Ipswich Town'a transfer olacağı belirtildi. İngiliz Sky Sport kanalı da Ipswich Town'un Emersonn transferini bitirdiğini ifade etti. Göztepe geçen sezon Toulouse ile yaptığı anlaşmada 10 milyon euro ve üzeri satışlardan yüzde 20 pay alma maddesi koydurdu. Emersonn'un Ipswich Town'a transferinin resmileşmesinin ardından İzmir ekibinin kasasına 5.6 milyon euro bir bedel koyacağı belirtildi.

Göztepe'de çok kısa süre forma giyen Sambacı, yapılan sağlam anlaşmalar sonucu kulübe büyük bir gelir getirmiş olacak. Göztepe'ye 2024-2025 sezonunun devre arasında gelen Emersonn o sene sadece 2 maçta ilk 11'de sahaya çıktı. Toplam 14 müsabaka 463 dakika süre alan oyuncu 1 gol atabilmişti. Genelde yedek bekleyen Emerson, Toulouse'a transfer olduğu 2025-2026 sezonunda ise ilk 3 maçta sarı-kırmızılı formayı giydi. 1 kez ilk 11'de sahaya çıkan Emersonn 126 dakika 1 gol atabilmişti. Toulouse'da yıldızını parlatan Emersonn, Fransa Ligue 1'de 28 müsabakaya çıkıp düzenli olarak oynadı. Fransa'da bin 604 dakika süre alan genç forvet 6 gol atıp, 2 de asist yaptı.

JEH, RESMEN PARTİZAN'DA

Göztepe'nin Brezilyalı golcüsü Jeferson (Jeh) resmen Partizan'a transfer oldu. Geçen sezonun devre arasında Brezilya Seri B takımı Ponte Preta'dan gelen 26 yaşındaki forvet, Sırp takımı Partizan'a kiralandı. Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Oyuncumuz Jeferson satın alma opsiyonu ile birlikte Sırbistan ekiplerinden FK Partizan'a kiralanmıştır" denildi. Göztepe'nin bu transferden 200 bin euro gelir elde etmesi beklenirken, Jeh'ın satın alma opsiyonunun da 2 milyon euro olduğu bildirildi. Göztepe'de 16 maça çıkıp sadece 4'ünde ilk 11 oynayan Jeh, 493 dakikada 2 gol attı.

Kaynak: DHA

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