Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak Göztepe, bu maçın hazırlıklarına başladı.
Kulübün açıklamasına göre, teknik direktör Stanimir Stoilov yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınmayla başlayıp pas çalışmalarıyla devam etti.
Antrenmanın ilk bölümünde dar alanda oyun oynayan takım, ikinci bölümde ise şut çalışması gerçekleştirdi.
Sarı-kırmızılılar, 16 Ağustos Cumartesi günü sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek.
Son Dakika › Spor › Göztepe Fenerbahçe Maçına Hazırlanıyor - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?