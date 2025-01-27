Göztepe, Fenerbahçe'ye Deplasmanda 3-2 Kaybetti - Son Dakika
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Spor

Göztepe, Fenerbahçe'ye Deplasmanda 3-2 Kaybetti

Süper Lig'de Göztepe, Fenerbahçe karşısında oynadığı maçı 3-2 kaybetti. İlk yarıda birçok gol şansı yakalayan İzmir ekibi, ikinci yarıda yediği gollerle mağlup oldu. Hakem kararlarına tepki gösteren Göztepe, bu sezon sıkıntılı bir deplasman performansı sergilemeye devam ediyor.

27.01.2025 12:18
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SÜPER Lig'de üst sıraları çok yakından ilgilendiren maçta deplasmanda Fenerbahçe'ye 3-2 kaybeden Göztepe, özellikle ilk devrede kaçırdığı gollere yandı. Maçın ilk 45 dakikalık bölümünde rakibi karşısında çok net fırsatlar yakalayan sarı-kırmızılılar, bunlardan sadece birini gole çevirebildi. Müsabakanın 25'inci dakikasında Brezilyalı golcüsü Juan Silva'nın ayağından bulduğu golle öne geçen Göztepe, 36'ncı ve 38'inci dakikalarda çok net goller kaçırdı.

Önce sol beki Djalma Silva ile net pozisyondan yararlanamayan İzmir ekibi 2 dakika sonra da Sloven orta saha oyuncusu David Tijanic'le mutlak golden oldu. Maçın ikinci yarısına ise yediği şok gollerle giren Göztepe 14 dakikada 3 kez topu ağlarında gördü. Ona rağmen pes etmeyen sarı-kırmızılılar 82'de Miroshi ile farkı bire indirip yine tehlikeler yarattı. Stoperi Heliton'un röveşatasından sonuç alamayan Göztepe, uzatmalarda da Ahmed Ildız'la frikikten yararlanamadı.

GOLDE FAUL TEPKİSİ

İstanbul'dan puansız dönen Göztepe hakem kararlarına da tepki gösterdi. Göztepeliler, Fenerbahçe'nin üçüncü golü öncesi Çağlar'ın Juan'a faul yaptığını savundu ve golün iptal edilmesi gerektiği görüşünde birleşti. Bu sezon 10'uncu deplasman maçına çıkan Göztepe yine istediği sonucu alamadı. 6'ncı mağlubiyetini elde eden Göz-Göz, dış sahada sadece Beşiktaş'ı yenerken 3 müsabakasını da berabere tamamladı.

STANİMİR STOİLOV: EN İYİ İLK YARIYI OYNADIK

Teknik direktör Stanimir Stoilov iki takım taraftarı açısından keyifli bir mücadele izlettirdiklerini söyledi. Karşılaşmayı değerlendiren Bulgar çalıştırıcı, "Takımım, maçın başından itibaren kalitesini göstermeye çalıştı. Özellikle ilk yarı için, deplasmanda oynadığımız en iyi ilk yarıydı diyebilirim. Ancak burada ikinci, hatta üçüncü golü bulmamız gerekiyordu. Bununla ilgili üç dört tane çok iyi fırsat yakaladık ama maalesef bunları gole çeviremedik" dedi.

'KENDİMİZİ GELİŞTİRMELİYİZ'

İkinci yarının başlamasıyla birlikte yapılan hata sonucu Fenerbahçe'nin golü bulduğunu anlatan Stoilov, "Fenerbahçe gibi bir takıma karşı böyle bir konsantrasyon kaybı yaşarsanız, onlar da ikinci ve üçüncü golü bulur. Bu tarz takımlara karşı 90 dakika boyunca konsantrasyonumuzu korumalıyız. Bununla ilgili çalışmalar yapmamız gerekiyor. Maçı çevirmek için mücadele ettik. Bir gol bulduk ancak istediğimiz sonucu elde edemedik. Oyun ve kalite anlamında iyi bir performans sergilediğimizi düşünüyorum. Çalışmaya devam etmeliyiz. Biz yeni ve genç bir takımız. Sürekli oyunumuzu geliştirmek gelişim sağlamalıyız" yorumunu yaptı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Göztepe, Fenerbahçe'ye Deplasmanda 3-2 Kaybetti - Son Dakika

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