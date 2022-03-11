Göztepe filede sezonu kapatıyor - Son Dakika
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Göztepe filede sezonu kapatıyor

11.03.2022 11:21
Göztepe filede sezonu kapatıyor

Sigorta Shop Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi A Grubu'nda son 3 maçını kaybeden 22 puanlı Göztepe, yarın sezonun son haftasında evinde 19 puanlı Çanakkale Belediyespor'la karşılaşacak.

Sigorta Shop Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi A Grubu'nda son 3 maçını kaybeden 22 puanlı Göztepe, yarın sezonun son haftasında evinde 19 puanlı Çanakkale Belediyespor'la karşılaşacak.

İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 16.30'da başlayacak. Ligde Play-Off iddiası bulunmayan, kümede kalışını daha önce ilan eden sarı-kırmızılı takım, prestij mücadelesi vereceği Çanakkale Belediyespor maçını kazanarak 2021-22 sezonunu galibiyetle tamamlamayı hedefliyor. Futbol ve basketbolda hafta sonu oynanacak lig maçlarının çoğu olumsuz hava şartları yüzünden ertelenirken, Voleybol Federasyonu henüz bu yönde karar almadı.


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Çanakkale Belediyespor, voleybol, Sigorta, Göztepe, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

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