Göztepe filede sezonu kapatıyor - Son Dakika

Sigorta Shop Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi A Grubu'nda son 3 maçını kaybeden 22 puanlı Göztepe, yarın sezonun son haftasında evinde 19 puanlı Çanakkale Belediyespor'la karşılaşacak.

İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 16.30'da başlayacak. Ligde Play-Off iddiası bulunmayan, kümede kalışını daha önce ilan eden sarı-kırmızılı takım, prestij mücadelesi vereceği Çanakkale Belediyespor maçını kazanarak 2021-22 sezonunu galibiyetle tamamlamayı hedefliyor. Futbol ve basketbolda hafta sonu oynanacak lig maçlarının çoğu olumsuz hava şartları yüzünden ertelenirken, Voleybol Federasyonu henüz bu yönde karar almadı.