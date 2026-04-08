Göztepe, Galatasaray'a 3-1 Mağlup Oldu

08.04.2026 22:16
Trendyol Süper Lig'de Göztepe, Galatasaray'a evinde 3-1 yenilerek üst üste ikinci mağlubiyetini aldı.

Trendyol Süper Lig'in 27. hafta erteleme maçında Göztepe evinde karşılaştığı Galatasaray'a 3-1 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

50. dakikada Miroshi'nin ortasında penaltı noktası önünde Juan'ın kafa vuruşunda top ağlara gitti. 1-2

56. dakikada sağ kanattan Miroshi'nin ceza alanına yaptığı ortada kale alanı önünde Cherni'nin sert kafa vuruşunda kaleci Uğurcan topu kornere çeldi.

75. dakikada Sara'nın kullandığı kornerde kale alanı önünde Lemina'nın kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-3

Stat: Gürsel Aksel

Hakemler: Alper Akarsu, Gökhan Barcın, Esat Sancaktar

Göztepe: Mateusz Lis, Taha Altıkardeş, Heliton, Allan, Arda Okan Kurtulan, Novatus Miroshi, Anthony Dennis (Filip Krastev dk. 79), Cherni, Efkan Bekiroğlu (Alexis Antunes dk. 73), Juan, Janderson (Jeferson dk. 79)

Yedekler: Ekrem Kılıçarslan, Mehmet Şamil Öztürk, Uğur Kaan Yıldız, Ogün Bayrak, Musah Mohammed, Guilherme Luiz

Teknik Direktör: Stanimir Stoilov

Galatasaray: Uğurcan Çakır, Sacha Boey, Davinson Sanchez, Wilfried Singo, Eren Elmalı (Ismail Jakobs dk. 62), İlkay Gündoğan (Lucas Torreira dk. 79), Mario Lemina, Leroy Sane (Mauro Icardi dk. 85), Yaser Asprilla (Gabriel Sara dk. 63), Roland Sallai (Kaan Ayhan dk. 85), Barış Alper Yılmaz

Yedekler: Günay Güvenç, Renato Nhaga, Noa Lang, Yunus Akgün, Ahmed Kutucu

Teknik Direktör: Okan Buruk

Goller: Juan (dk. 50) (Göztepe), Barış Alper Yılmaz (dk. 5), Allan (dk. 19 k.k.), Mario Lemina (dk. 75) (Galatasaray)

Sarı kart: Barış Alper Yılmaz (Galatasaray) - İZMİR

Kaynak: İHA

    Yorumlar (1)

  • Eyup BAYDERE Eyup BAYDERE:
    Dürüst oynayan Göktepe sporu tebrik ederim. Yaaa Uğurcan a poskolojik baskı yapsalardı ne yapardık. 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
