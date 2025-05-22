Göztepe, Galatasaray'ı Yenmek İstiyor - Son Dakika
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Göztepe, Galatasaray'ı Yenmek İstiyor

Göztepe, Galatasaray\'ı Yenmek İstiyor
22.05.2025 13:29
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Göztepe, Galatasaray'la son iç saha maçında karşılaşacak ve zafer hedefliyor. Romulo'nun vedası gündemde.

SÜPER Lig'de bitime iki maç kala cumartesi günü Gürsel Aksel Stadı'nda geçen hafta 25'nci şampiyonluğunu resmen ilan eden Galatasaray'ı konuk edecek Göztepe, rakibini yenip son iç saha maçını galibiyetle bitirmeyi hedefliyor. Bu sezon 100'üncü yılında Avrupa hedefi ile yola çıkan ancak son haftalarda iddiasını kaybeden İzmir ekibi, sezonun son iç saha maçında şampiyona karşı yine kapalı gişe olacak.

Galatasaray'ı yenerek taraftarına galibiyetle sezon vedası yapmayı hedefleyen sarı-kırmızılılar, rakibine karşı oynadığı son 11 maçta yalnızca 1 kez galibiyet sevinci yaşayabildi. 10 maçı ise kaybeden Göztepe 2019-2020 sezonunda Aziz Kocaoğlu Stadı'nda Galatasaray'ı 2-1 yenebildi. 2017-2018 sezonunda İstanbul'daki maçı Galatasaray 3-1 kazanırken, İzmir'de de 1-0 kazanıp şampiyonluğunu ilan etmişti.

TEK GALİBİYET 2019'DA

Ertesi sezon da Göztepe yine iki maçta da mağlubiyetten kurtulamadı. Göz-Göz, Galatasaray'a deplasmanda ve evinde 1-0 yenildi. 2019-2020'de ise Göztepe, renktaşını 2-1 yenerken İstanbul'daki randevuyu 3-1 kaybetti. 2020-2021'de Galatasaray her iki maçı da 3-1'lik skorlarla geçerken, Göztepe'nin küme düştüğü 2021-2022'de Göztepe deplasmanda 2-1, Gürsel Aksel Stadı'nda ise 3-2 kaybetti. İki takımın bu sezon İstanbul'da oynadığı maçı da Galatasaray 2-1 kazandı.

YOĞUN GÜVENLİK OLACAK

Müsabakanın bilet fiyatları ise 1'inci kategori 5 bin 250, 2'nci kategori 4 bin, 3'üncü kategori 2 bin, 4'üncü kategori bin 500, 5'inci ve 6'ncı kategoriler bin 250, misafir tribünü ise bin 600 TL olarak belirlendi. Galatasaraylı taraftarların da yer alacağı maçta yoğun güvenlik önlemleri alınacak ve iki takım seyircisinin karşı karşıya gelmemesi için stat çevresinde kuş dahi uçurtulmayacak.

ROMULO VEDA EDEBİLİR

Göztepe'de sezon yıldız isimlerinden biri olan ve yaz döneminde iyi bir bonservis bedeli ile Avrupa kulüplerine satılması yüksek ihtimal olarak görülen Romulo, taraftara veda maçına çıkabilir. Hollanda'dan Ajax ve Feyenoord, İtalya'dan Roma, Fransa'dan ise Monaco'nun resmen istediği 22 yaşındaki Brezilyalı golcü için sezon biter bitmez temaslar sıklaştırılacak. Göztepe Başkanı Rasmus Ankersen, kulübün menfaatleri doğrultusunda hareket edeceklerini ve şartlar oluşmadığı durumda kimseyi göndermeyeceklerini açıklamıştı.

GALATASARAY'A GOL ATMIŞTI

Göztepe yönetiminin Romulo transferinden 15 milyon Euro ya da üzerinde bir gelir elde etmeyi planladığı aksi takdirde transfere çok sıcak yaklaşmadığı belirtildi. Ankersen, yurt içinde ise Romulo hakkında yazılan transfer haberlerinin gerçekçi olmadığını dile getirdi. Bu sezon Süper Lig'de 28 maça çıkan Sambacı, 13 gol atarken 9 tane de asist yaptı. Romulo, sezonun ilk yarısında 2-1 kaybedilen Galatasaray maçında da ağları havalandırmıştı.

JUAN'IN YETİŞMESİ ZOR

Karşılaşmanın hazırlıklarını sürdüren Göztepe'de sakat oyuncuların tedavisi sürüyor. Haftalardır sakatlıkla boğuşan Brezilyalı golcü Juan'ın Galatasaray karşılaşmasına da yetişmesi zor gürülürken, düz koşulara başlayan orta saha Isaac Solet ve Doğan Erdoğan ile sol kanat oyuncuları İsmail Köybaşı ve Djalma Silva bu maçta forma giyemeyecek.

Kaynak: DHA

Galatasaray, Son Dakika

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