Göztepe, Gençlerbirliği maçı için çalışmalara başladı

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Trendyol 1. Lig'in 32. haftasında 28 Nisan Pazar günü Gençlerbirliği'ni konuk edecek Göztepe, bu karşılaşma için ilk çalışmasını yaptı.

Gençlerbirliği'ni yenmesi halinde Süper Lig'e yükselmeyi garantileyecek sarı-kırmızılı ekip, Adnan Süvari Tesisleri'ndeki antrenmanı teknik direktör Stanimir Stoilov yönetiminde gerçekleştirdi.

İlk bölümde ısınmanın ardından pas çalışması yapan Göztepeli oyuncular, daha sonra dar alanda maç yaptı.

23 Nisan coşkusu

Öte yandan Göztepe Spor Kulübü ile Göztepe Spor ve Eğitim Vakfının organize ettiği 23 Nisan Çocuk Şenliği, İzmir Büyükşehir Belediyesi İnciraltı Spor Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

Olimpik Branşlar Başkanı Mehmet Sepil ile futbolcular İsmail Köybaşı, Yalçın Kayan ve Arda Özçimen'in yanı sıra milli cimnastikçi Ferhat Arıcan'ın da katıldığı şenlikte çocuklar, çeşitli branşları deneyimleme şansı buldu.

Şenlik alanını İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay da ziyaret etti.