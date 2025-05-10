Göztepe, Hatayspor\'u Konuk Ediyor

İZMİR,

SÜPER Lig'de üst üste Başakşehir ve Adana Demirspor (D) galibiyetleriyle çıkışa geçen Göztepe 35'inci hafta müsabakasında yarın Hatayspor'u konuk edecek. Gürsel Aksel Stadı'nda Abdullah Buğra Taşkınsoy'un yöneteceği maç saat 19.00'da başlayacak. Sarı-kırmızılılarda sakatlıkları süren orta saha oyuncuları Isaac Solet, Kuryu Matsuki ve Doğan Erdoğan, sol bek Djalma Silva ile golcü Juan müsabakada forma giyemeyecek. İyileşen orta saha Miroshi ve stoper Bokele ise görev verilmesi durumunda forma giyebilecek.

Maçtan önce, tüm tribünlerin büyük bir coşkuyla söylediği Med Cezir şarkısını seslendiren ünlü sanatçı Levent Yüksel, 100'üncü yıl kutlamaları kapsamında konser verecek. Müsabakanın bilet fiyatları 1'inci kategori 3 bin 750, 2'nci kategori 2 bin 750, 3'üncü kategori bin 350, 4'üncü kategori 950, 5'inci ve 6'ncı kategori 475, misafir tribünü ise 600 TL olarak belirlendi. Teknik direktör Stanimir Stoilov, 3'te 3 yapıp yollarına devam edeceklerini, iyi bir futbolla 3 puana ulaşmak istediklerini dile getirdi.