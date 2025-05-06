Göztepe İç Sahada Üçüncü Sırada - Son Dakika
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Göztepe İç Sahada Üçüncü Sırada

Göztepe İç Sahada Üçüncü Sırada

Göztepe, iç sahada 35 puan toplayarak Süper Lig'de Galatasaray ve Fenerbahçe'nin ardından üçüncü.

06.05.2025 11:40
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Göztepe, Trendyol Süper Lig'de bu sezon iç sahada 35 puan toplayarak Galatasaray (42) ve Fenerbahçe'nin (38) ardından bu alanda en iyi 3 takım oldu.

Göztepe, şu ana kadar Trendyol Süper Lig'de iç sahada sergilediği performansla dikkat çekti. Gürsel Aksel Stadyumu'nda 2024-2025 sezonunda 16 lig maçına çıkan sarı-kırmızılılar, 10 galibiyet, 5 beraberlik elde ederken, 1 kez de kaybetti. Söz konusu süreçte 35 puan toplayan İzmir ekibi, bu alanda 42 puanlı Galatasaray ile 38 puanla Fenerbahçe'nin ardından üçüncü basamakta yer alıyor.

Tek yenilgi Alanyaspor karşısında

Göztepe, evinde oynadığı ilk 10 maçta 9 galibiyet, 1 beraberlik elde etmiş ve yenilgi almamıştı. İzmir ekibi, ilk mağlubiyetini bu sezon evinde oynadığı 11. maçta Alanyaspor karşısında aldı. O tarihten sonra sahasında inişli-çıkışlı bir grafik ortaya koyan Göztepe, 1 galibiyet, 4 beraberlikle yoluna devam etti. Sarı-kırmızılılar, kalan 2 iç saha müsabakasında Hatayspor ve Galatasaray'ı da yenerek sezonu noktalamayı hedefliyor.

Göztepe, iç sahada en az gol yiyen ikinci takım

Bu sezon evinde oynadığı 16 maçın 6'sında kalesini gole kapatmayı başaran Göztepe, iç sahada ligin en az gol yiyen takımları arasında yer alıyor. Bu alanda en iyi takım kalesinde 11 gol gören Gaziantep FK olurken, ikinci takım ise 13 golle Göztepe. Sarı-kırmızılılar, şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray ve Fenerbahçe gibi rakiplerini geride bırakmış durumda. - İZMİR

Kaynak: İHA

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