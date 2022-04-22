Göztepe kader maçına çıkacak - Son Dakika
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Göztepe kader maçına çıkacak

22.04.2022 12:02
Göztepe kader maçına çıkacak

Spor Toto Süper Lig'de küme düşmenin eşiğine gelen Göztpe yarın deplasmanda Gaziantep Futbol Kulübü ile kader maçına çıkacak.

Spor Toto Süper Lig'de küme düşmenin eşiğine gelen Göztpe yarın deplasmanda Gaziantep Futbol Kulübü ile kader maçına çıkacak. Kalyon Stadı'nda Mustafa Kürşad Filiz'in yöneteceği karşılaşma saat 16.00'da başlayacak. Konuk Göztepe'de takımdan ayrılan Ndiaye ve Nwobodo ile süresiz kadro dışı bırakılan kaleci İrfan Can kafilede yer almazken, Fenerbahçe maçında kırmızı kart gören Moubandje de müsabakada forma giyemeyecek.

Sıralamada 27 puanla 19'uncu sırada yer alan Göztepe, Gaziantep'te kazanamaması durumunda kurtuluş umutlarını matematiksel olarak da yitirip resmen küme düşecek. Sarı-kırmızılılar galip geldiği takdirde Gaziantep FK ile arasındaki puan farkını 11'e düşürecek ve bitime 4 maç matematiksel olarak ligde kalma şansını mucizelere bağlı olsa da sürdürecek. Göztepe ile çıktığı 5 maçta da puan yüzü göremeyen teknik direktör Stjepan Tomas ellerinden gelen mücadeleyi ortaya koyacaklarını söyledi.


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Spor Toto Süper Lig, Gaziantep, Göztepe, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

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