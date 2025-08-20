Göztepe, Karagümrük'le İlk Galibiyet Peşinde - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Göztepe, Karagümrük'le İlk Galibiyet Peşinde

Göztepe, Karagümrük\'le İlk Galibiyet Peşinde
20.08.2025 12:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Göztepe, Fatih Karagümrük'ü yenerek dış sahada ilk galibiyetini almak istiyor.

SÜPER Lig'in 3'üncü haftasında cuma günü Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Fatih Karagümrük'le karşı karşıya gelecek 4 puana sahip Göztepe rakibini yenerek bir ilki gerçekleştirmek istiyor. Ligde ilk iki haftada Çaykur Rizespor'u deplasmanda 3-0 yenip evinde Fenerbahçe ile golsüz berabere kalarak gol yemeyen Göztepe, Fatih Karagümrük'e karşı liglerde hiç dış sahada maç kazanamadı. İstanbul'da 7 kez Fatih Karagümrük'le lig maçına çıkan Göztepe 3 beraberlik elde etti, 4 kez da sahadan yenik ayrıldı. İki takım son olarak 2021-2022 sezonunda Süper Lig'de kozlarını paylaştı.

Fatih Karagümrük, Gürsel Aksel Stadı'ndaki maçı 1-0 kazanırken, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda da müsabakayı 3-1 galip bitirdi. Fatih Karagümrük karşısında mutlak galibiyet hedefleyen sarı-kırmızılılarda Brezilyalı golcü Juan ve sol bek kaptan İsmail Köybaşı Fenerbahçe maçında gördükleri kırmızı kart nedeniyle İstanbul'da forma giyemeyecek. Teknik Direktör Stanimir Stoilov'un Juan'ın yokluğunda Emersonn'a şans vermesi bekleniyor. İlk hafta Başakşehir FK ile oynayacağı maçı ertelenen Karagümrük, geçen hafta ise deplasmanda Galatasaray'a 3-0 kaybetti.

Kaynak: DHA

Fatih Karagümrük, 3-sayfa, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Göztepe, Karagümrük'le İlk Galibiyet Peşinde - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Burası Hindistan değil Türkiye Mide bulandıran görüntüler Burası Hindistan değil Türkiye! Mide bulandıran görüntüler
Transferi duyurdular Yolun açık olsun Talisca Transferi duyurdular! Yolun açık olsun Talisca
Sahte ilana kanan yeni evli çift, bir tıkla tüm birikimini kaybetti Sahte ilana kanan yeni evli çift, bir tıkla tüm birikimini kaybetti
Bakan Ersoy bastırdı, Spotify masaya oturdu Bakan Ersoy bastırdı, Spotify masaya oturdu
Güle güle Ahmed Kutucu Süper Lig ekibine hayırlı olsun Güle güle Ahmed Kutucu! Süper Lig ekibine hayırlı olsun
Camdan eve girip uyuyan kadına saldırdı, serbest kaldı Camdan eve girip uyuyan kadına saldırdı, serbest kaldı
İnşaat işçisinin ekonomi yorumu olay oldu: Türkiye’de açım diyen yalan söylüyor İnşaat işçisinin ekonomi yorumu olay oldu: Türkiye'de açım diyen yalan söylüyor
Dünya Yamaç Paraşütü Kupası’nda feci ölüm Dünya Yamaç Paraşütü Kupası'nda feci ölüm
AK Parti saflarına geçen Özlem Çerçioğlu, şimdi de plaka tercihiyle gündem oldu AK Parti saflarına geçen Özlem Çerçioğlu, şimdi de plaka tercihiyle gündem oldu
Türk kızı, vize başvurusunu reddeden ülkeye sitem etti: Beni kaybettiniz Türk kızı, vize başvurusunu reddeden ülkeye sitem etti: Beni kaybettiniz
Metruk evdeki dev arı yuvası mahalleliye kabusu yaşattı Metruk evdeki dev arı yuvası mahalleliye kabusu yaşattı

12:17
Türkiye’nin vergi rekortmeni Selçuk Bayraktar oldu
Türkiye'nin vergi rekortmeni Selçuk Bayraktar oldu
11:53
İstanbul’da okul servisleri için yüzde 50, personel servisleri için yüzde 100 zam talebi
İstanbul'da okul servisleri için yüzde 50, personel servisleri için yüzde 100 zam talebi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.08.2025 12:53:19. #7.11#
SON DAKİKA: Göztepe, Karagümrük'le İlk Galibiyet Peşinde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.