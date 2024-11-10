Göztepe, Konyaspor'u Son Dakikada Yendi

Spor

Ergin KARATAŞ/ İZMİR,

STAT: Gürsel Aksel

HAKEMLER: Muhammet Ali Metoğlu, Mehmet Kısal, Mehmet Akıncık

GÖZTEPE: Lis - Taha, Heliton, Bokele, Ogün, Solet, Ahmed Ildız (Dk. 75 Victor Hugo), Silva (Dk. 74 İsmail Köybaşı), Tijanic (Dk. 62 Matsuki), Romulo (Dk. 90+9 Koray), Fofana (Dk. 62 Juan)

KONYASPOR: Slowik - Boranijasevic, Adil, Bazoer, Guilherme, Aleksic (Dk. 70 Oğulcan), Jevtovic, Ndao, Pedrinho (Dk. 82 Melih), Yusuf (Dk. 82 Keyta), Kramer (Dk. 70 Umut Nayir)

GOLLER: Dk. 90+8 (Pen.) Romulo, 90+10 Matsuki (Göztepe)

SARI KARTLAR: Romulo, Bokele, İsmail Köybaşı (Göztepe) - Kramer, Bazoer, Keyta (Konyaspor)

SÜPER Lig'de Göztepe iç sahada Konyaspor'u uzatma dakikalarında bulduğu gollerle yenip evinde üst üste 5'inci galibiyetini aldı. Gürsel Aksel Stadı'nda tıklım tıklım dolu tribünler önünde oynanan mücadelede ev sahibinin gollerini 90+8'inci dakikada penaltıdan Romulo ve 90+10'da Matsuki attı. Evinde son 3 maçını uzatmada kazanan Göz-Göz bu skorla milli araya 18 puanla girdi. Konyaspor ise 14 puanda kaldı.

Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 86'ncı yılına denk gelen 10 Kasım'da oynanan maç öncesi hakemler ve her iki takım futbolcuları sahaya birlikte taşıdıkları, "Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı, özlem ve minnetle anıyoruz" yazılı pankartla çıktı. Müsabakanda önce saygı duruşunda bulunuldu. Göztepeli futbolcular ve teknik heyet seremonide siyah Atatürk tişörtleri giydi. Konyaspor da karşılaşma öncesi ısınmaya Göztepe gibi siyah tişörtlerle çıktı. Maç öncesi statta Atatürk'ün sevdiği şarkılar çalındı. Reklam panolarında ve skor ekranında Atatürk'ün fotoğrafları ve "Saygı ve özlemle" yazısı yayınlandı. Sarı-kırmızılı taraftarlar da tribünde, "Fikirler ölmez" yazılı pankart açtı.

4'üncü dakikada Göztepeli Ahmed Ildız ceza sahası dışından kaleyi yokladı top yandan az farkla auta çıktı.

12'nci dakikada ev sahibi gole yaklaştı. Romulo ceza yayına yakın noktada buluştuğu topu ceza alanında boş pozisyondaki Fofana'nın önüne çıkardı, Fofana'nın karşı karşıya vuruşunu kaleci ayaklarıyla kurtardı.

31'inci dakikada Göztepe'de Tijanic'in sağdan kullandığı serbest vuruşa defanstan ileri çıkan Heliton'un kafasını kaleci Slowik kornere çeldi.

65'inci dakikada Göztepeli Matsuki ceza yayında buluştuğu topu ağlara yolladı ancak gol ofsayt nedeniyle geçerli sayılmadı.

71'inci dakikada konuk ekipte Ndao'nun şutunu Göztepe'nin kalecisi Lis uzanarak kornere çeldi.

90+6'ncı dakikada Konyaspor ceza sahasında Juan rakibinin müdahalesiyle yerde kalınca Hakem Muhammet Ali Metoğlu penaltı noktasını gösterdi.

90+9'uncu dakikada Romulo penaltı atışında takımını öne geçirdi: 1-0.

90+10'uncu dakikada Göztepe defansından kafayla gönderilen uzun topla ceza sahasına giren Matsuki skoru ilan etti: 2-0.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Göztepe sahasında Konyaspor'u 2-0 mağlup etti.