Göztepe Kupaya Odaklandı

SÜPER Lig'de son olarak evinde Beşiktaş'la 1-1 berabere kalıp galibiyet hasretini 11 maça çıkaran Göztepe artık Ziraat Türkiye Kupası hedefine odaklandı. 49 yıl sonra çıktığı yarı finalde perşembe günü deplasmanda Trabzonspor'la karşı karşıya gelecek sarı-kırmızılılar tüm planlarını tur için yapmaya başladı. Rövanşı olmayan müsabakayı kazanıp 55 yıl aradan sonra adını finale yazdırmak isteyen Göztepe'nin Avrupa kupalarına katılabilmek adına tek umudu kupa kaldı. Ligdeki sıralamada 10'unculuğa kadar gerileyen Göz-Göz, kupayı kazandığı takdirde UEFA Avrupa Ligi'ne katılmaya hak kazanacak. Göztepe, Trabzonspor'u elemesi halinde finalde Konyaspor- Galatasaray eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.

Göztepe, Trabzonspor'la tarihinde oynadığı 5 kupa mücadelesini ise kazanamadı. İlk olarak bordo-mavililerle 1975-1976 sezonunda karşılaşan İzmir ekibi evinde rakibine 3-2 yenilip deplasmanda da maçı 2-0 kaybederek elendi. Göztepe, kupada 1984-1985 sezonunda Trabzonspor'la rakip oldu. İzmir'deki maç golsüz berabere bitti. Trabzon'da ise maçı 1-0 kaybeden Göztepe yine elendi. İki takım son olarak 1999-2000 sezonunda kupada rakip oldu. Tek maç üzerinden oynanan elemede Trabzonspor, Göztepe'yi 3-1 yendi. Teknik direktör Stanimir Stoilov Trabzonspor karşılaşmasında her şeylerini ortaya koyacaklarını belirterek, "Bu rüyayı gerçekleştirmek istiyoruz. Avrupa hedefini ben koydum, camia da bana inandı. Bunun için tüm mücadelemizi göstereceğiz" dedi.