Göztepe, Luka Gugeshashvili'yi Kiraladı
Göztepe, Gürcü kaleci Luka Gugeshashvili'yi satın alma opsiyonuyla kiraladı.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Gürcü kaleci Luka Gugeshashvili'yi satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre kaleci Luka Gugeshashvili'nin 2026-2027 sezonunun sonuna kadar satın alma opsiyonuyla kiralanması konusunda oyuncu ve kulübü PAOK FC ile anlaşmaya varıldı.
Açıklamada, yeni transfer Luka Gugeshashvili'ye başarı dileğinde bulunuldu.
Kaynak: AA
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