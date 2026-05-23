Göztepe'nin Avrupa Hayali Suya Düştü - Son Dakika
23.05.2026 11:52
Göztepe, Süper Lig'deki son maçında kaybederek Avrupa şansını kaçırdı. Trabzonspor Türkiye Kupası'nı kazandı.

SÜPER Lig'de sezonun son haftasında Samsunspor'a deplasmanda 3-0 yenilerek beşinci sıradaki yerini RAMS Başakşehir'e kaptıran Göztepe, Ziraat Türkiye Kupası'nı Trabzonspor'un kazanmasıyla çifte üzüntü yaşadı. Ligde normal sezonu üçüncü bitiren Trabzonspor'un Antalya'daki finalde TÜMOSAN Konyaspor'u 2-1 yenerek Türkiye Kupası'nı kazanmasıyla Avrupa sıralamasında Göztepe'nin sezon bitmeden haftalarca beklediği değişiklik gerçekleşti. Trabzonspor'un kupa şampiyonluğuyla lig dördüncüsü Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi yerine Avrupa Ligi'ne katılmaya hak kazandı.

Kupayı kazanan takıma ayrılan UEFA Avrupa Ligi kontenjanı, Trabzonspor'un aynı zamanda lig üçüncüsü olmasıyla lig beşincisinin de Avrupa'ya gitmesine imkan sağladı. Göztepe'yi son hafta sollayıp beşinciliği elde eden RAMS Başakşehir FK ise Konferans Ligi biletini aldı. İstanbul ekibi organizasyona eleme turundan katılacak. Konyaspor ise kupayı kaybederek Avrupa fırsatını da tepti. Son haftaya kadar 55 yıl sonra Avrupa kupalarına katılma hayali kuran Göz-Göz, Trabzonspor'un kupayı almasıyla kaçırdığı beşinciliğe bir kez daha yandı.

U19 TAKIMI AVRUPA YOLUNDA

Göztepe A takımda Avrupa hayaline bu sezon ulaşamasa da sarı-kırmızılıların gençleri UEFA Gençlik Ligi'ne katılmak için yarı final oynuyor. Süper Lig şampiyonu Galatasaray'ın U19 takımı, UEFA Gençlik Ligi'ne doğrudan katılım hakkı elde ederken, ikinci ekip ise U19 PAF Ligi ile gelişim liglerini ilk iki sırada tamamlayan takımlar arasında oynanacak play-off maçlarının ardından belli olacak. U19 PAF Ligi'nde Trabzonspor'un ardından ikinci sırayı elde eden Göztepe, Gelişim Ligi ikincisi Arnavutköy Belediyesi FSK'yla dün deplasmanda oynadığı play-off yarı final ilk maçından 0-0 beraberlikle döndü. Kadrosunda gelecekte A takımda değerlendirip vitrine çıkarmak için alınan Salem Bouajila, Prince Manu da bulunan, teknik direktörlüğünü eski futbolculardan Benjamin Fuchs'un yaptığı Göztepe rakibini 26 Mayıs Salı günü saat 15.00'te Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'ndaki rövanşta ağırlayacak. Göztepe yarı finali geçerse finalde Trabzonspor-Manisa FK eşleşmesinin galibiyle tarafsız sahada Avrupa için karşılaşacak.

EMERSONN PİYANGOSU

Futbol şubesini yöneten Sport Republic döneminde son 4 yılda bünyesine kattığı genç yabancı oyuncuları vitrine çıkararak Avrupa'ya satan Göztepe, geçen sezon başında Toulouse'a transfer olan Emersonn'dan yeni pay bekliyor. Göztepe'nin 3,2 milyon euro karşılığında sezon başında Fransa'ya sattığı 21 yaşındaki Brezilyalı golcüye İspanyol ekibi Real Sociedad'nın talip olduğu iddia edildi. Real Sociedad'ın oyuncuyu kadrosuna katabilmek için 14 milyon euro bonservis teklifi yaptığı ama Toulouse'un bu teklifi yetersiz bulduğu iddia edildi. Göztepe anlaşma gereği Emersonn'un bir sonraki satışı 10 milyon euro üzerinde olursa transferden yüzde 20 pay alacak. Genç golcü, Fransa'daki ilk sezonunda takımına 6 gol 2 asistlik bir katkıda bulundu.

Kaynak: DHA

