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Göztepe'nin en skorer oyuncusu Aliou Traore - Son Dakika
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Göztepe'nin en skorer oyuncusu Aliou Traore

Göztepe forması giyen Aliou Traore, son 2 maçta attığı 4 golle takımının en skorer oyuncusu oldu. Traore, Türkiye Kupası ve ligde oynanan maçlarda toplamda 6 gol atarken kalesinde gol görmedi.

Göztepe\'nin en skorer oyuncusu Aliou Traore
17.12.2023 - 14:26,
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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Göztepe forması giyen Aliou Traore, sarı-kırmızılıların oynadığı son 2 maçta 4 gol kaydederek, Mamah'la birlikte takımın en skorer oyuncusu olmayı başardı.

Göztepe, Türkiye Kupası ve ligde oynadığı son iki maçında 6 gol atarken kalesinde ise gol görmedi. Sarı-kırmızılı ekibin attığı bu gollerin 4'ine ise Aliou Traore imza attı. Teknik Direktör Stanimir Stoilov'un takımın başına geçmesiyle daha fazla hücuma yönelik oynayan Fransız oyuncu, ilk olarak kupada oynanan 1461 Trabzon karşılaşmasında attığı 2 golle takımının bir üst tura çıkmasında büyük bir oynadı. Özellikle fizik kalitesiyle dikkatleri çeken 2001 doğumlu oyuncu, ligde oynanan Gençlerbirliği karşılaşmasında ise oyuna sonradan girerek adeta şov yaptı. Ankara deplasmanında Mamah'ın yerine 60. dakikada oyuna dahil olan genç oyuncu, takımının galibiyetinde önemli bir paya sahip oldu. 80. dakikada farkı ikiye çıkaran golü atan Traore, 87. dakikada bir gol daha attı ve İzmir ekibi müsabakayı 3-0 kazandı. Böylece

Fransız oyuncu, son iki maçta 4 gol atarak, Mamah ile birlikte takımının en skorer oyuncusu olmayı başardı. - İZMİR

Kaynak: İHA
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Türkiye Kupası, Trendyol, İzmir, Son Dakika

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SON DAKİKA: Göztepe'nin en skorer oyuncusu Aliou Traore - Son Dakika
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