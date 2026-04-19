Göztepe'nin Penaltı İsyanı

SÜPER Lig'de Avrupa kupalarına katılma mücadelesi veren Göztepe zorlu Kocaeli spor deplasmanında 90+8'inci dakikada yediği penaltı golüyle 1-1 berabere kaldı ve avantaj kaybetti. Maçın henüz 3'üncü dakikasında Janderson'un golüyle rakibi karşısında 1-0 öne geçen sarı-kırmızılılar son ana kadar üstünlüğünü korudu. Ancak dakikalar 90+5'i gösterdiğinde Hakem Ali Yılmaz, Antunes'in uzaklaştırmak istediği topta Linetty yerde kalmasının ardından düdüğünü çaldı. Hakem Yılmaz önce faulün ceza sahası dışında yapıldığına hükmedip frikik verdi ancak VAR'dan gelen uyarı üzerine karar penaltı olarak değişti. Serdar Dursun'un 90+8'inci dakikadaki penaltı golüyle Göz-Göz çok yaklaştığı galibiyeti kaçırdı. Maçın ardından ise önce Göztepeli taraftarlar Ali Yılmaz ve VAR'a büyük tepki gösterdi. Ardından Göztepe Kulüpü yaptığı resmi açıklamada karara adeta isyan etti.

KULÜPTEN AÇIKLAMA GELDİ

Son dakikada verilen kararın tüm kamuoyu tarafından şaşkınlıkla karşılandığını belirten açıklamada, "Kocaelispor ile oynadığımız karşılaşmanın son dakikalarında aleyhimize verilen penaltı kararı, yalnızca camiamızda değil, tüm spor kamuoyunda büyük bir infial ve şaşkınlık yaratmıştır. Pozisyonun ardından yapılan değerlendirmelerde, spor kamuoyunun tamamı ve tüm otoriteler kararın hatalı olduğu yönünde görüş bildirirken, yalnızca maçın hakemlerinin aksi yönde değerlendirme yapması, ortaya çıkan tablonun ne denli vahim ve düşündürücü olduğunu açıkça göstermektedir. Göztepe olarak, sahada verilen bu kararın kabul edilemez olduğunu ve emeğe doğrudan zarar verdiğini vurguluyoruz" denildi. '

FUTBOLUN GÜVENİRLİĞİNE GÖLGE DÜŞTÜ'

Açıklamanın devamından şu ifadeler kullanıldı: "Bu tür hataların rekabetin adil yapısını zedelediği ve futbolun güvenilirliğine gölge düşürdüğü açıktır. Mevcut yönetimin, bu denli bariz bir hatanın sorumlusu hakkında gerekli incelemeyi ivedilikle yaparak kamu vicdanını rahatlatacak adımları atmasını bekliyoruz. Göztepe Spor Kulübü olarak sürecin takipçisi olacağımızı ve benzer hataların tekrarlanmaması adına gerekli hassasiyetin gösterilmesini talep ettiğimizi kamuoyuna duyururuz."

STOILOV: PERFORMANSIMIZDAN MEMNUN DEĞİLİM

Çok zorlu bir mücadele oynadıklarını ifade eden Stanimir Stoilov, "Maçın sonuna doğru galibiyete çok yaklaşmıştık. Ancak oyunun geneline baktığımızda performansımızdan memnun değilim. Çünkü bizim oyun tarzımız kesinlikle bu değil. Organizasyon, özgüven ve hırs konusunda daha iyi olmamız gerekiyor. Belki de erken gol bulduğumuz için sonrasında koruma içgüdüsüyle hareket edip daha fazla savunma yaptık. Maçın ikinci yarısında yakaladığımız yalnızca bir net gol pozisyonu var. Bu, bizim oyun tarzımız değil" dedi.

'OYUN TARZIMIZI ORTAYA KOYMALIYIZ'

Kocaelispor'un kendilerine karşı baskılı oynadığını anlatan tecrübeli teknik adam, "Kocaelispor baskılı oynadı ve beraberliği yakaladı. Oysa daha önce oynadığımız maçlara baktığımızda çok daha iyi seviyeler gördük, daha iyi performanslar sergiledik ve daha başarılı oyunlarla galibiyetler aldık. Bu yüzden kesinlikle o seviyeye geri dönmemiz gerekiyor. Yensek de yenilsek de bir oyun tarzımız var ve bunu sahada mutlaka ortaya koymalıyız" yorumunu yaptı.