Göztepe'nin Tecrübeli Stoperi Koray Günter Sakatlık Sonrası Forma Mücadelesinde - Son Dakika
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Göztepe'nin Tecrübeli Stoperi Koray Günter Sakatlık Sonrası Forma Mücadelesinde

Göztepe\'nin Tecrübeli Stoperi Koray Günter Sakatlık Sonrası Forma Mücadelesinde

Göztepe, 16'ncı hafta maçında Hatayspor ile karşılaşırken, sakatlık sonrası forma şansı bulamayan Koray Günter'in durumu merak ediliyor. Teknik direktör Stanimir Stoilov'un defans kurgusunu değiştirmesi beklenmiyor.

12.12.2024 11:46  Güncelleme: 11:47
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SÜPER Lig'de 16'ncı hafta maçında pazar günü Mersin deplasmanında Hatayspor'un rakibi olacak Göztepe'de tecrübeli stoper Koray Günter, sakatlığının ardından düzenli olarak forma alamadı. Sezon başında İtalya'nın Hellos Verona takımında transfer edilen 30 yaşındaki futbolcu, ilk 3 maçta sahaya ilk 11'de çıktı. İkinci haftada Gürsel Aksel Stadı'nda oynanan Fenerbahçe maçında gol sevinci de yaşayan Koray ardından sakatlandı ve forma Taha Altıkardeş'e geçti.

Yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalan deneyimli defans, iyileşip Trabzonspor maçına ilk 11'de sahaya çıktı ve 90 dakika görev yaptı. Ertesi hafta Gaziantep FK maçında da ilk 11 oynayan Koray, son olarak Konyaspor müsabakasında 1 dakika görev aldı. Bu maçın ardından oynanan Beşiktaş (D), Başakşehir (D) ve Adana Demirspor karşılaşmalarında yedek oturan Koray, oyuna dahil olmadı. Defans üçlüsünü genelde Bokele, Heliton ve Taha'dan kuran Teknik Direktör Stanimir Stoilov'un Hatayspor maçında da bu kurguyu bozmayacağı ifade edildi.

Kaynak: DHA

Hatayspor, 3-sayfa, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Göztepe'nin Tecrübeli Stoperi Koray Günter Sakatlık Sonrası Forma Mücadelesinde - Son Dakika

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