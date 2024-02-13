Göztepe'nin transferleri takıma hızlı uyum sağladı - Son Dakika
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Göztepe'nin transferleri takıma hızlı uyum sağladı

Göztepe\'nin transferleri takıma hızlı uyum sağladı

Göztepe, devre arasında yaptığı transferlerden iyi verim aldı. Brezilyalı stoper Heliton, İsveçli orta saha oyuncusu Ramon Lundqvist ve Brezilyalı golcü Ramulo Cardoso takıma hızlı uyum sağladı.

13.02.2024 11:41  Güncelleme: 11:42
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Onur ATIŞ/ İZMİR,

1'inci Lig'de son 5 maçında 4 galibiyet ve 1 beraberlik elde ederek 45 puanla Süper Lig potası olan ikinci sırada yer alan Göztepe, devre arasında yaptığı transferlerden şu ana kadar çok iyi verim aldı. İlk olarak Bulgaristan'ın CSKA 1948 Sofya takımından Göztepe'ye gelen Brezilyalı stoper Heliton 6 resmi maça çıktı. Ligde 5, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 1 müsabakada forma giyen 28 yaşındaki savunmacı 2 kez fileleri sarstı.

Kupada deplasmanda 2-1 kaybedilen Konyaspor maçında ağları sarsan Heliton, ligde de Ümraniyespor maçında sevinç yaşadı. Göztepe o karşılaşmayı 4-1 kazandı. Norveç'in Sarpsborg ekibinden kadroya dahil edilen İsveçli orta saha oyuncusu Ramon Lundqvist de Heliton gibi 6 resmi karşılaşmada oynadı. 26 yaşındaki İsveçli 4-1 kazanılan Ümraniyespor ve 1-1 berabere kalınan Çorum FK maçlarında ağları sarsarak 2 gol attı.

İLK MAÇTA YILDIZ OLDU

Göztepe'nin son transferi Brezilyalı golcü Ramulo Cardoso ise Bandırmaspor maçına damga vurdu. Oyuna 63'üncü dakikada girerek ilk kez sarı-kırmızılı formayı sırtına geçiren 22 yaşındaki forvet 2-0 galip gelinen deplasman maçında Yalçın'a ilk golün asistini yaptı. Daha sonra fileleri havalandıran Cardoso'nun Göztepe macerası müthiş başladı. Göz-Göz'ün Avusturya Bundesliga temsilcisi Austria Klagenfurt takımından aldığı orta saha Turgay Gemicioğlu da Bandırma'da ilk maçına çıktı. 27 yaşındaki gurbetçi oyuncu 84'üncü dakikada oyuna dahil olup 6 dakika oynadı.

Kaynak: DHA

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