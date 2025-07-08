Göztepe'nin Yeni Transferi İbrahim Sabra Vize Gecikmesi Yaşıyor - Son Dakika
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Göztepe'nin Yeni Transferi İbrahim Sabra Vize Gecikmesi Yaşıyor

Göztepe\'nin Yeni Transferi İbrahim Sabra Vize Gecikmesi Yaşıyor
08.07.2025 12:00
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Göztepe'nin transferi İbrahim Sabra, vize gecikmesi nedeniyle Slovenya kampına katılamadı.

SÜPER Lig ekiplerinden Göztepe'nin Ürdün'ün Al Wahdet takımından transfer ettiği 19 yaşındaki golcü İbrahim Sabra, takımın Slovenya kampına katılamadı. Yeni transfer olan Sabra'nın, schengen vizesinde gecikme yaşandığı bildirildi. Gecikmeden dolayı İzmir'de kalan ve bireysel olarak çalışmalarını sürdüren Ürdünlü oyuncunun işlemlerinin hızlandırılması için kulüp yetkilileri seferber oldu.

Sabra'nın işlemlerinin birkaç gün içinde tamamlanacağı, oyuncunun 13 Temmuz'da Rijeka ile oynanacak hazırlık maçına yetişebileceği bildirildi. Slovenya'da hazırlıklarını sürdüren Göztepe'de apandisit ameliyatı olan Brezilyalı golcü Janderson'un ise hızla iyileştiği ifade edildi. Göztepe'nin hazırlık maçlarının programı ise netleşti. Göz-Göz ilk olarak 10 Temmuz'da Bulgar ekibi CSKA 1948 ile karşılaşacak. İzmir ekibi 13 Temmuz'da Hırvat takımı Rijeka, 16 Temmuz'da da Ukrayna ekibi Kryvbas ile karşı karşıya gelecek.

Kaynak: DHA

Slovenya, 3-sayfa, Futbol, Ürdün, Spor, Vize, Son Dakika

Son Dakika Spor Göztepe'nin Yeni Transferi İbrahim Sabra Vize Gecikmesi Yaşıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Göztepe'nin Yeni Transferi İbrahim Sabra Vize Gecikmesi Yaşıyor - Son Dakika
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