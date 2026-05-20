Göztepe'nin Yıldızlarına Transfer Talebi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Göztepe'nin Yıldızlarına Transfer Talebi

Göztepe\'nin Yıldızlarına Transfer Talebi
20.05.2026 13:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Göztepe'nin oyuncuları Juan ve diğerleri, Avrupa kulüplerinin ilgisini çekti.

SÜPER Lig'de 2025-2026 sezonunu 6'ncı sırada tamamlayan Göztepe'nin yıldızları, Avrupa kulüpleri başta olmak üzere birçok takımın radarına girmeyi başardı. Geçen sezon boyunca Romulo, Tijanic, Emerson ve Olaitan transferlerinden 30 milyon Euro'dan fazla gelir elde eden sarı-kırmızılılarda Juan, Dennis, Miroshi, kaleci Lis ve Arda şimdiden transferin gözde isimleri oldu. Bu sezon 32 maçta 11 gol atıp 4 de asist yaparak takımın en skorer oyuncusu olan Brezilyalı golcü Juan için tekliflerin gelmeye başladığı ifade edildi.

Ara transfer döneminde Fransız ekibi Lille'in 15 milyon Euro önerdiği Juan'ı satmayan yönetimin, yaz döneminde Brezilyalı golcüyü yüksek bir bedelle takımdan uğurlayacağı kaydedildi. Geçen sezon Romulo'yu 20 milyon Euro'nun üzerinde bir gelirle Alman ekibi Leipzig'e satan Sport Republic şirketinin, Juan transferinde de aynı beklentiye girdiği vurgulandı. Juan'ın dışında orta saha oyuncuları Nijeryalı Dennis ve Tanzanyalı Miroshi için de yoklamaların başladığı bildirildi. Kaleci Lis'e de ülkesi Polonya'dan Legia Varşova ve Lech Poznan talip oldu. Bu sezonun en iyileri arasında gösterilen ve Göztepe ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Lis'in ayrılığa sıcak baktığı, yönetimin de iyi bir bedelle kaptanı göndereceği kaydedildi.

Göztepe'de sergilediği performansla dikkat çeken diğer bir isim ise Arda Okan Kurtulan oldu. Üçlü sistemde sağ kanatta görev yapan, zaman zaman da forvette oynayan 23 yaşındaki futbolcuyu Süper Lig ekipleri yakın takibe aldı. Arda Okan'ın, A Milli Takım'ın FIFA Dünya Kupası için açıklanan geniş kadrosunda yer almaması tepki çekmişti. Yaz dönemini oldukça hareketli geçirecek sarı-kırmızılılarda, savunmanın adeta sigortası haline gelen Brezilyalı stoper Heliton'un ise sözleşmesi sona erdi. Yönetimin tekliflerine olumlu dönüş yapmayan tecrübeli savunmacı, sarı-kırmızılılarla vedalaştı.

İLK TRANSFER SUNDBERG

Göztepe, savunmada 2.5 sezondur takımda forma giyen Heliton'la yolların ayrılmasının ardından oluşan boşluğu erken dolduruyor. Sarı-kırmızılıların ilk transfer hamlesi olarak Yunanistan temsilcisi Aris'te forma giyen Noah Sonko Sundberg ile anlaştığı iddia edildi. Kariyerinde daha önce Sivasspor'da da oynayıp Süper Lig tecrübesi yaşayan 29 yaşındaki Gambiyalı savunmacının, sağlık kontrolleri için İzmir'e geldiği belirtildi.

SOUTHAMPTON'A SOĞUK DUŞ

Göztepe'nin futbol şubesini 4 yıldır yöneten, Türk futbolunun ilk yabancı yatırımcısı Sport Republic'in İngiltere'deki kulübü Southampton, Ada'da eşi görülmemiş büyük bir krizle Premier Lig ve 300 milyon Pound gelirden oldu. Championship'te play-off'ta finale yükselerek geçen sezon düştüğü Premier Lig'e dönmenin kapısına kadar gelen Southampton'un, yarı final öncesi rakibi Middlesbrough'un antrenmanını kayda alması için gizlice casus gönderdiği gerekçesiyle finalden men edildiği öne sürüldü. Southampton'un, 3 maç öncesinde rakiplerinin antrenmanını izlettiğini kabul ettiği iddia edildi. İngiltere Futbol Ligi (EFL), 23 Mayıs'taki finalde Southampton'un yerine yarı finalde elediği Middlesbrough'un yer almasına karar verirken, Championship'te kalan Southampton'a da yeni sezon öncesi 4 puan silme cezası verdi.

Kaynak: DHA

Ekonomi, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Göztepe'nin Yıldızlarına Transfer Talebi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şam’da kanlı saldırı Savunma Bakanlığı hedef alındı Şam'da kanlı saldırı! Savunma Bakanlığı hedef alındı
Estonya’da NATO’ya ait savaş uçağı, İHA’yı düşürdü Estonya'da NATO'ya ait savaş uçağı, İHA'yı düşürdü
Ateşe benzin döküyorlar Süper Lig’den düşen takımdan bomba bir açıklama daha Ateşe benzin döküyorlar! Süper Lig'den düşen takımdan bomba bir açıklama daha
Samsunspor, Galatasaray’ın iki yıldızını istiyor Samsunspor, Galatasaray'ın iki yıldızını istiyor
“Kara kutu“ denilen Bülent Karakaş elinde bavullarla kaçarken yakalandı "Kara kutu" denilen Bülent Karakaş elinde bavullarla kaçarken yakalandı
Daha imza atmadan gözden çıkardı İşte Mourinho’nun gönderilmesini istediği isim Daha imza atmadan gözden çıkardı! İşte Mourinho'nun gönderilmesini istediği isim
Yamaçtan yuvarlanan aracın sürücüsü dehşet anlarını anlattı: Recep abi gidiyoruz Yamaçtan yuvarlanan aracın sürücüsü dehşet anlarını anlattı: Recep abi gidiyoruz
Daha önce hiçbir yönetim başaramamıştı Sadettin Saran 8 ayda tarihe geçebilir Daha önce hiçbir yönetim başaramamıştı! Sadettin Saran 8 ayda tarihe geçebilir

13:36
Tedesco, Almanya’yı karıştırdı
Tedesco, Almanya'yı karıştırdı
13:23
Olay adam iş başında Yaptığına tepki yağıyor
Olay adam iş başında! Yaptığına tepki yağıyor
13:12
Kemal Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu: CHP arınmasını bilir, tehditleriniz vız gelir
Kemal Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu: CHP arınmasını bilir, tehditleriniz vız gelir
13:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan: En büyük eserlerimizden biri olarak gördüğümüz Terörsüz Türkiye sürecini menziline ulaştıracağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: En büyük eserlerimizden biri olarak gördüğümüz Terörsüz Türkiye sürecini menziline ulaştıracağız
12:42
“Sizinle dertleşmek istiyorum“ diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan salonu ayağa kaldıran sözler
"Sizinle dertleşmek istiyorum" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan salonu ayağa kaldıran sözler
12:29
Malatya merkezli 5.6’lık deprem artçı mı öncü mü Japon uzman bu illeri uyardı
Malatya merkezli 5.6'lık deprem artçı mı öncü mü? Japon uzman bu illeri uyardı
12:03
Çin, ABD’den 200 Boeing uçağı alacağını doğruladı
Çin, ABD'den 200 Boeing uçağı alacağını doğruladı
11:55
Beklenen imzalar atıldı: 40 dakikalık yol 8 dakikaya düşecek
Beklenen imzalar atıldı: 40 dakikalık yol 8 dakikaya düşecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2026 13:39:05. #7.12#
SON DAKİKA: Göztepe'nin Yıldızlarına Transfer Talebi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.