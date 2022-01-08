Göztepe, Oussama Tannane'yi transfer etti

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe, 27 yaşındaki Faslı orta saha oyuncusu Oussama Tannane ile sözleşme imzaladı.

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, 23 Mart 1994'te Fas'ın Tetuan şehrinde dünyaya gelen Tannane'nin Ajax altyapısında futbola başladıktan sonra SC Heerenveen, Heracles Almelo, Saint-Etienne, Las Palmas, Utrecht ve son olarak Vitesse takımlarının formasını giydiği belirtildi.

Hollanda 21 Yaş Altı Milli Takımı'nın da formasını giyen Tannane'nin Fas A Milli Takımı ile 11 maç tecrübesinin bulunduğu bildirildi.