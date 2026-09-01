Göztepe, savunma oyuncusu Amin Cherni'yi sezon sonuna kadar FC Nantes'a kiraladı
Göztepe, Tunuslu defans oyuncusu Amin Cherni'nin Fransa Ligue 2 ekibi FC Nantes'a kiralandığını açıkladı. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, oyuncunun sezon sonuna kadar satın alma opsiyonuyla birlikte Fransa ekibine gönderildiği belirtildi. 25 yaşındaki Cherni, geçen sezon Göztepe formasıyla 35 maçta sahaya çıkarken, bu sezon ise 1 maçta görev aldı.
TRENDYOL Süper Lig'deki İzmir temsilcisi Göztepe, Tunuslu defans oyuncusu Amin Cherni'nin Fransa ekibi FC Nantes'a kiralık gittiğini resmen açıkladı. Sarı-kırmızılı kulübü açıklamasında, "Oyuncumuz Mohammed Amin Cherni, sezon sonuna kadar satın alma opsiyonuyla birlikte Fransa Ligue 2 ekiplerinden FC Nantes'e kiralanmıştır. Başarılar Cherni" ifadeleri yer aldı. Göztepe'ye 2025 yılında transfer olan 25 yaşındaki Cherni geçen sezon 35 maçta, bu sezon da 1 maçta görev yaptı.
Kaynak: DHA
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