Göztepe, savunma oyuncusu Amin Cherni'yi sezon sonuna kadar FC Nantes'a kiraladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Göztepe, savunma oyuncusu Amin Cherni'yi sezon sonuna kadar FC Nantes'a kiraladı

Göztepe, savunma oyuncusu Amin Cherni\'yi sezon sonuna kadar FC Nantes\'a kiraladı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Göztepe, Tunuslu defans oyuncusu Amin Cherni'nin Fransa Ligue 2 ekibi FC Nantes'a kiralandığını açıkladı. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, oyuncunun sezon sonuna kadar satın alma opsiyonuyla birlikte Fransa ekibine gönderildiği belirtildi. 25 yaşındaki Cherni, geçen sezon Göztepe formasıyla 35 maçta sahaya çıkarken, bu sezon ise 1 maçta görev aldı.

TRENDYOL Süper Lig'deki İzmir temsilcisi Göztepe, Tunuslu defans oyuncusu Amin Cherni'nin Fransa ekibi FC Nantes'a kiralık gittiğini resmen açıkladı. Sarı-kırmızılı kulübü açıklamasında, "Oyuncumuz Mohammed Amin Cherni, sezon sonuna kadar satın alma opsiyonuyla birlikte Fransa Ligue 2 ekiplerinden FC Nantes'e kiralanmıştır. Başarılar Cherni" ifadeleri yer aldı. Göztepe'ye 2025 yılında transfer olan 25 yaşındaki Cherni geçen sezon 35 maçta, bu sezon da 1 maçta görev yaptı.

Kaynak: DHA

Nantes, Fransa, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Göztepe, savunma oyuncusu Amin Cherni'yi sezon sonuna kadar FC Nantes'a kiraladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Raylarda yeni rekor Türkiye’nin milli treni hız sınırlarını zorladı Raylarda yeni rekor! Türkiye'nin milli treni hız sınırlarını zorladı
Zelenski kritik tarihi açıkladı: Pek çok şey değişecek Zelenski kritik tarihi açıkladı: Pek çok şey değişecek
“Para var huzur var“ dedirten görüntü İçinden bakın kim çıktı "Para var huzur var" dedirten görüntü! İçinden bakın kim çıktı
Tarihi geçmiş ürünlere akılalmaz yöntem Tarihi geçmiş ürünlere akılalmaz yöntem
35 milyon araç sahibini ilgilendiriyor Yeni uygulama devreye girdi 35 milyon araç sahibini ilgilendiriyor! Yeni uygulama devreye girdi
TIR dorsesinin altında yakalanan Arif Kocabıyık adliyede: Kaçacağı yeri açıkladı TIR dorsesinin altında yakalanan Arif Kocabıyık adliyede: Kaçacağı yeri açıkladı
Yalnız yaşayan 72 yaşındaki adam evinde ölü bulundu Yalnız yaşayan 72 yaşındaki adam evinde ölü bulundu
Uçak kalktı geliyor Milli futbolcumuz Galatasaray’da Uçak kalktı geliyor! Milli futbolcumuz Galatasaray'da
Orhan Gencebay’ın eşi 82 yaşında bikinisiyle poz verdi Orhan Gencebay'ın eşi 82 yaşında bikinisiyle poz verdi
Pezeşkiyan’ın masasında görünce Aliyev dayanamadı Türkçe diyaloğu güldürdü Pezeşkiyan’ın masasında görünce Aliyev dayanamadı! Türkçe diyaloğu güldürdü

17:34
Fenerbahçe’den Necati Ateş hakkında suç duyurusu
Fenerbahçe'den Necati Ateş hakkında suç duyurusu
17:13
Trabzonspor’da Fatih Tekke dönemi resmen bitti
Trabzonspor'da Fatih Tekke dönemi resmen bitti
17:07
Karim Benzema futbola veda ediyor
Karim Benzema futbola veda ediyor
16:46
Arif Kocabıyık tutuklandı
Arif Kocabıyık tutuklandı
16:44
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin’in görüşmesi başladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin'in görüşmesi başladı
16:42
KKTC Cumhurbaşkanı: Batık gemi 550 metrede tespit edildi
KKTC Cumhurbaşkanı: Batık gemi 550 metrede tespit edildi
16:29
Bir il bu olayı konuşuyor Eve giren polis ekipleri, 2 genci kanlar içerisinde buldu
Bir il bu olayı konuşuyor! Eve giren polis ekipleri, 2 genci kanlar içerisinde buldu
16:06
Kalp krizi geçiren Cem Yılmaz son halini paylaştı
Kalp krizi geçiren Cem Yılmaz son halini paylaştı
16:06
Acun Ilıcalı kesenin ağzını açtı Hull City’den 17 milyon euroluk transfer
Acun Ilıcalı kesenin ağzını açtı! Hull City'den 17 milyon euroluk transfer
15:50
Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin ifade vermek için adliyede
Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin ifade vermek için adliyede
14:27
Cansız bedenleri banyoda bulunmuştu Genç çiftin kesin ölüm nedeni belli oldu
Cansız bedenleri banyoda bulunmuştu! Genç çiftin kesin ölüm nedeni belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.09.2026 17:47:32. #7.13#
SON DAKİKA: Göztepe, savunma oyuncusu Amin Cherni'yi sezon sonuna kadar FC Nantes'a kiraladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement