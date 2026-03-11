Göztepe serbest düşüşte! Hedefleri ilk 3 iken bir anda tepetaklak oldular - Son Dakika
11.03.2026 22:42
Trendyol Süper Lig'de son 5 karşılaşmadan galibiyet çıkaramayan Göztepe, ligde 6. sıraya geriledi. Yaklaşık 1 ay önce hedefini ilk 3 olarak belirleyen İzmir ekibi, bu süreçte 1 gol atarken, kalesinde 6 gol gördü.

Trendyol Süper Lig'de 25. haftaya 42 puanla giren Göztepe, son 5 karşılaşmada galibiyet elde edemedi.

GÖZTEPE İÇİN LİGİN İKİNCİ YARISI KABUS

Süper Lig'e etkili bir başlangıç yaparak hedefini ilk 3 olarak belirleyen ve ilk yarıyı 9 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 32 puan toplayarak 4. sırada tamamlayan Göztepe, sezonun ikinci yarısında ise istediği sonuçları alamadı.

SON 5 MAÇTA GALİBİYET ALAMADI

Bu sezon Avrupa hedefi koyan ve ikinci yarıya da iyi bir başlangıç yapan İzmir temsilcisi, 18. haftada Çaykur Rizespor'u 3-1 mağlup etmeye başarırken, 19. haftada Fenerbahçe deplasmanından 1-1'lik eşitlikle ayrıldı. Ligin 20. haftasında Mısırlı.com Fatih Karagümrük'ü sahasında 2-1 mağlup eden sarı-kırmızılılar, bu maçtan sonra ise galibiyet yüzü görmedi. TÜMOSAN Konyaspor ile golsüz berabere kalan Göztepe, 22. haftada Zecorner Kayserispor maçından da aynı sonuçla ayrıldı. Sonraki hafta Beşiktaş deplasmanından 4-0'lık mağlubiyet yaşayan ve bu sezon kalesinde ilk kez 4 gol gören İzmir temsilcisi, 24. haftada sahasında ikas Eyüpspor ile yine golsüz berabere kaldı. Ligin 25. haftasında RAMS Başakşehir'e konuk olan Göztepe, rakibine 2-1 mağlup oldu. Son 5 maçta galibiyet alamayan, 2 mağlubiyet ve 3 beraberlikle sadece 3 puan alabilen sarı-kırmızılılar, ligde 6. sıraya kadar geriledi.

YENİ TRANSFERLER 1 GOL KATKISI VERDİ

Devre arası transfer dönemini hareketli geçiren Göztepe'de, Junior Olaitan Beşiktaş'a, Rhaldney Portekiz ekibi Alverca'ya, Ruan Sakaryaspor'a, Ahmed Ildız da Çorum FK'ye transfer oldu. Kadrosuna Brezilyalı hücumcular Guilherme Luiz Oliveira da Silva ile Jeh, İsviçreli hücumcu Alexis Antunes, Ganalı orta saha Musah Mohammed, kaleci Mehmet Şamil Öztürk ve Bulgar Filip Krastev'i dahil eden sarı-kırmızılılar, yeni transferlerden ise beklediği katkıyı alamadı. Brezilyalı oyuncular Guilherme, Jeh, Musah Mohammed ve Filip Krastev henüz gol veya gol pası katkısı sunamazken, İsviçreli hücum oyuncusu Alexis Antunes de 5 maçta 1 gol atma başarısı gösterdi.

SON 5 MAÇTA SADECE 1 GOL ATABİLDİ

Son 5 maçta sadece 1 gol atabilen Göztepe, 5 haftada kalesinde gördüğü 6 golle bu sezon kalesinde toplam 18 gol gördü. Sarı-kırmızılılar, ligin en az gol yiyen takım ünvanına sahip Galatasaray ile aynı gol yeme sayısına ulaştı.

Futbol, Spor

22:39
