Göztepe, sezon hazırlıklarına başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Göztepe, sezon hazırlıklarına başladı

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Göztepe, teknik direktör Stanimir Stoilov yönetiminde sezon hazırlıklarına başladı. İzmir temsilcisi, 10 Temmuz'a kadar kendi tesislerinde çalışmalarını sürdürecek ve daha sonra Slovenya'ya kampa gidecek. Transferde birçok oyuncuyla yollarını ayıran Göztepe, bazı futbolcuların sözleşmelerini ise uzattı.

02.07.2024 09:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Göztepe, sezon hazırlıklarına kendi tesislerinde devam ediyor.

Teknik direktör Stanimir Stoilov yönetiminde hazırlıklarına 24 Haziran Pazartesi günü Adnan Süvari Tesisleri'nde başlayan Göztepe, 10 Temmuz Çarşamba gününe kadar çalışmalarını İzmir'de sürdürecek.

Daha sonra kamp için Slovenya'nın Bled kentine gidecek sarı-kırmızılı ekip, 25 Temmuz Perşembe günü Türkiye'ye dönecek. İzmir temsilcisi sezon başlayana kadar çalışmalarına tesislerinde devam edecek.

Transfer çalışmaları

Göztepe, transferde Djalma Silva, Isaac Solet, Nazım Sangare ve Koray Günter'i kadrosuna dahil etti.

Geçen sezon takımda yer alan isimlerden Atınç Nukan, Fıratcan Üzüm, Yunus Emre Gedik, Turgay Gemicibaşı ve Tarkan Serbest'le yollarını ayıran İzmir temsilcisi, kadrosunda kiralık olarak bulunan Billal Messaoudi, Celil Yüksel, Ensar Aksakal ve Ümit Akdağ'la da vedalaştı.

Sarı-kırmızılı ekip; İsmail Köybaşı, Anthony Dennis, Kubilay Kanatsızkuş ve Doğan Erdoğan'ın sözleşmelerini ise uzattı.

Kaynak: AA

Slovenya, İzmir, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Göztepe, sezon hazırlıklarına başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:26 Bomba iddia Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi, “izmarit vergisi“ geliyor Bomba iddia! Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi, "izmarit vergisi" geliyor
11:00 Güvenlik kaynaklarından Suriye’deki olaylara ilişkin açıklama: Gerekli müdahaleler yapıldı Güvenlik kaynaklarından Suriye'deki olaylara ilişkin açıklama: Gerekli müdahaleler yapıldı
10:36 Sağlık Bakanlığı’nda bayrak değişimi Memişoğlu görevi Fahrettin Koca’dan devraldı Sağlık Bakanlığı'nda bayrak değişimi! Memişoğlu görevi Fahrettin Koca'dan devraldı
09:34 Mehmet Özhaseki, “Çalışmaya devam edeceğiz“ paylaşımından 5 saat sonra görevi bıraktı Mehmet Özhaseki, "Çalışmaya devam edeceğiz" paylaşımından 5 saat sonra görevi bıraktı
09:15 Akaryakıtta yeni dönem Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi, 2025’ten itibaren zorunlu olacak Akaryakıtta yeni dönem! Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi, 2025'ten itibaren zorunlu olacak
11:16 Kara Kartal’ı tutabilene aşk olsun Beşiktaş, Anderson Talisca’yı bonservisiyle alıyor Kara Kartal'ı tutabilene aşk olsun! Beşiktaş, Anderson Talisca'yı bonservisiyle alıyor
11:11 Sinan Ateş davası 2’nci gününde devam ediyor Tetikçiyle aynı araçtaki özel harekatçıdan şaşırtan savunma Sinan Ateş davası 2'nci gününde devam ediyor! Tetikçiyle aynı araçtaki özel harekatçıdan şaşırtan savunma
11:06 Bomba iddia Ömer Çelik, sunucu Ecem Toplar ile evleniyor Bomba iddia! Ömer Çelik, sunucu Ecem Toplar ile evleniyor
10:52 Jose Mourinho’dan rakiplerine bomba gönderme: Umarım maaşları ödeyebilirler Jose Mourinho'dan rakiplerine bomba gönderme: Umarım maaşları ödeyebilirler
10:40 Emekliler ne kadar zam alacak İşte 10 farklı senaryoya göre ortaya çıkan rakamlar Emekliler ne kadar zam alacak? İşte 10 farklı senaryoya göre ortaya çıkan rakamlar
09:54 Kabine bir ay aranın ardından toplanıyor Ana gündem yarın açıklanacak enflasyon rakamları Kabine bir ay aranın ardından toplanıyor! Ana gündem yarın açıklanacak enflasyon rakamları
09:51 Kader maçına çıkıyoruz İşte Avusturya-Türkiye mücadelesinin muhtemel 11’leri Kader maçına çıkıyoruz! İşte Avusturya-Türkiye mücadelesinin muhtemel 11'leri
09:28 Fenerbahçe’de neler oluyor Jose Mourinho 6 futbolcuya kapıyı gösterdi bile Fenerbahçe'de neler oluyor? Jose Mourinho 6 futbolcuya kapıyı gösterdi bile
09:25 Şahan Gökbakar, sığınmacı meselesine sessiz kalamadı: Ülkeyi yok edecek bir sorun, çözüm aramalıyız Şahan Gökbakar, sığınmacı meselesine sessiz kalamadı: Ülkeyi yok edecek bir sorun, çözüm aramalıyız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2024 12:45:10. #1.12#
SON DAKİKA: Göztepe, sezon hazırlıklarına başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement