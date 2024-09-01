Göztepe, Sipay Bodrum FK'yı 2-0 mağlup ederek ilk galibiyetini aldı

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Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında konuk ettiği Sipay Bodrum FK'yi 2-0 mağlup eden Göztepe, ligdeki ilk 3 puanına ulaştı.

Gürsel Aksel Stadı'ndaki müsabakanın ilk yarısını Romulo ve Djlama Silva'nın golleriyle 2-0 önde tamamlayan Göztepe, müsabakayı da bu skorla üstün bitirdi. Göztepe puanını 6'ya çıkarırken, Sipay Bodrum FK 3 puanda kaldı.

Göztepe'de Romulo, bu sezon 2. golüne imza atarken, takımının ilk golünü asistini yapan Djalma Silva sarı-kırmızılı formayla ilk gol sevincini yaşadı. Djalma Silva kapılarını 26 Ocak 2020'de açan Gürsel Aksel Stadı'nda gol atan 50. sarı-kırmızılı futbolcu oldu.

Göztepe'den ilk galibiyet

Lige iki sezon aradan sonra tekrar dönen Göztepe ilk 3 hafta sırasıyla Antalyaspor (0-0), Fenerbahçe (2-2) ve Corendon Alanyaspor'la (1-1) berabere kaldıktan sonra ilk galibiyetini Sipay Bodrum FK karşısında aldı.

Sarı-kırmızılı ekip, ligden düştüğü 2021-2022 sezonunun son 15 haftası dahil, Süper Lig'de 18 maç sonra sahadan galibiyetle ayrıldı.

Göztepe, ligde 2. haftadaki Fenerbahçe maçı nedeniyle 1 maç seyircisiz oynama cezası aldığı için Sipay Bodrum FK karşısında taraftar desteğinden mahrum oynadı.

Bu sezon ilk kez mücadele ettiği ligde ilk 2 haftayı puansız kapattıktan sonra geçen hafta Tümosan Konyaspor'u 3-1 mağlup eden Sipay Bodrum FK, İzmir deplasmanından puan çıkaramadı.