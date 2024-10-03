Göztepe Sivasspor Maçına Hazırlanıyor

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Trendyol Süper Lig'de 5 Ekim Cumartesi günü Net Global Sivasspor'u konuk edecek Göztepe, bu karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör Stanimir Stoilov yönetimindeki antrenmanda ısınmanın ardından dar alanda oyun oynayan sarı-kırmızılı futbolcular, ikinci bölümde şut çalışması gerçekleştirdi.

İzmir temsilcisi, yarın yapacağı antrenmanla müsabakanın hazırlıklarını tamamlayacak.