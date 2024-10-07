Göztepe, Sivasspor'u 3-2 Geçti - Son Dakika
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Göztepe, Sivasspor'u 3-2 Geçti

Göztepe, Sivasspor\'u 3-2 Geçti

Göztepe, Sivasspor'u 3-2 yenip 12 puanla 6. sıraya yükselirken, Fofana maçın yıldızı oldu.

07.10.2024 12:55
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SÜPER Lig'de milli ara öncesi Sivasspor'u evinde 3-2 yenerek 12 puanla 6'ncı sıraya adını yazdıran Göztepe, hücumda çok etkili bir görüntü ortaya koydu. Özellikle son 3 karşılaşmada toplam 9 gol atan Göztepe, forvetleriyle rakip savunmalara zor anlar yaşattı. Kayserispor engelini 3-0 aşıp, Samsunspor'a 4-3 mağlup olan İzmir ekibi, Sivasspor ağlarına da 3 gol bırakarak taraftarına gol resitali sundu.

Sarı-kırmızılılarda bu süreçte Brezilyalı golcüler Romulo ve Juan 2 kez ağları sarsarken, Fildişi Sahilli forvet Datro Fofana da Sivasspor müsabakasında siftah yaptı. Romulo önceki hafta Samsunspor ağlarını şık bir golle sarsarken; Sivasspor karşılaşmasında ise takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti. Juan ise önce Kayserispor maçında gol atarak ilk kez sevinç yaşarken, genç golcü Samsun deplasmanını da boş geçmedi. Göztepe'nin sezon başında İngiliz devi Chelsea'den kiraladığı Fofana da tribünleri mest etti.

FOFANA BAŞROL OYNADI

Performansı merakla beklenen Datro Fofana, Sivasspor maçında 73'üncü dakikada Juan yerine oyuna dahil oldu. Karşılaşma 2-2 devam ederken 90+4'üncü dakikada Romulo'nun pasıyla ceza sahasına sokulan Fofana güzel bir gol atarak kritik galibiyetin baş mimarlarından oldu.

Teknik direktör Stanimir Stoilov, ofansif olarak çok iyi olduklarını söyledi. Her maç 3 gol bulduklarına değinen Bulgar çalıştırıcı, "Daha fazla atmalıyız. Bunun için çalışacağız. Defansta ise istediğimiz seviyede değiliz" dedi.

Kaynak: DHA

Sivasspor, Futbol, İzmir, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Göztepe, Sivasspor'u 3-2 Geçti - Son Dakika

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