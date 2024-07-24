Göztepe, Slovenya kampında NK Istra 1961'e mağlup oldu - Son Dakika
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Spor

Göztepe, Slovenya kampında NK Istra 1961'e mağlup oldu

Göztepe, Slovenya'daki kamp çalışmaları kapsamında Hırvat ekibi NK Istra 1961'e 2-1 mağlup oldu. İlk yarıda penaltıdan gol yiyen Göztepe, ikinci yarıda eşitliği sağlasa da son dakikalarda gol yiyerek mağlubiyetle ayrıldı. Slovenya kampını tamamlayacak olan Göztepe, Türkiye'ye dönecek.

24.07.2024 20:23
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Göztepe, Slovenya'daki kamp çalışmaları kapsamında dördüncü ve son hazırlık karşılaşmasında Hırvat ekibi NK Istra 1961'e 2-1 mağlup oldu.

Göztepe, Bled Spor Parkı'ndaki müsabakaya Arda Özçimen, Djalma Silva, Taha Altıkardeş, Lasse Nielsen, Koray Günter, Nazım Sangare, Doğan Erdoğan, Ahmed Ildız, David Tijanic, Romulo Cardoso ve Kubilay Kanatsızkuş'dan oluşan ilk 11'le başladı.

İlk yarıda 45. dakikada Dario Maresic'in penaltı vuruşundan kalesinde gol gören Göztepe'de Cardoso 45+4. dakikada kazanılan penaltıyı gole çevirmedi.

50. dakikada Yalçın Kayan'ın penaltı golüyle eşitliği sağlayan sarı-kırmızılı ekip, 76. dakikada Matej Vuk'un golüne engel olamadı.

Müsabaka Hırvat ekibin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

İzmir temsilcisinde transferi dün açıklanan Novatus Miroshi oyuna sonradan dahil oldu.

Slovenya kampını yarın tamamlayacak sarı-kırmızılı kafile, Türkiye'ye dönecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Göztepe, Slovenya kampında NK Istra 1961'e mağlup oldu - Son Dakika

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