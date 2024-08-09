Göztepe, Süper Lig'e Antalyaspor maçıyla dönüyor - Son Dakika
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Göztepe, Süper Lig'e Antalyaspor maçıyla dönüyor

İzmir'in köklü temsilcisi Göztepe, 2 yıl aradan sonra Süper Lig'e dönerek yeni sezonun ilk maçında Antalyaspor'a konuk olacak. Takımda sakatlıklar ve transfer gelişmeleri yaşanırken, Göztepe galibiyetle dönüp moral tazelemek istiyor.

09.08.2024 15:07
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İzmir'in köklü temsilcisi Göztepe 2 yıl sonra döndüğü Süper Lig'de yeni sezonun ilk maçında yarın Antalyaspor'a konuk olacak. Antalya Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak karşılaşmada Zorbay Küçük düdük çalacak.

Ogün'ün sakatlığının bulunduğu sarı-kırmızılılarda antrenmanda sağ uyluk arka adalesinde gerilme ve ödem meydana gelen son transfer Japon merkez orta saha oyuncusu Kuryu Matsuki de forma giyemeyecek.

Şimdiye kadar 7 takviye yaparak eski kalecisi Ekrem Kılıçarslan, sol bek Djalma Silva, sağ bek Nazım Sangare, stoper Koray Günter, sol bek ve stoper Novatus Miroshi, ön libero Isaac Solet ile Kuryu Matsuki'yi alan Göztepe'de yenilerin lisansları çıkarıldı. Takımdan ayrılması gündemde olan yabancılardan Lasse Nielsen'in de lisansı yenilendi. Ligde taraftarı önündeki ilk maçta haftaya Fenerbahçe'yi konuk edecek Göztepe, ilk sınavından galibiyetle dönüp moral tazelemek istiyor.

GÜNDEM LIS VE JUAN

Transferde uzun süredir kaleci ve golcü arayan Göztepe, geçen sezon da kadrosunda yer alan Polonyalı file bekçisi Mateusz Lis için Southampton'la temaslarını sürdürüyor. Lis için pazarlık yapan iki kulübün arasında 200 bin Dolar fark kaldığı öğrenildi. Tecrübeli kalecinin pürüzlerin çözülmesiyle önümüzdeki haftalarda takıma katılması bekleniyor. Göz-Göz yine Southampton'ın Sao Paulo'dan transfer edeceği 22 yaşındaki Brezilyalı golcü Juan Silva'yı da kiralamak istiyor.

Kaynak: DHA

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