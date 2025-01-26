Göztepe Teknik Direktörü Stoilov\'dan Fenerbahçe Maçı Değerlendirmesi

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GÖZTEPE Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, "Bence televizyon başında ve statta maçı izleyen futbolseverler adına ilgi çekici bir maçtı. Takımım kalitesini göstermeye çalıştı. Bizim deplasmanda oynadığımız en iyi ilk yarı diyebilirim. İkinci yarının başında yediğimiz gol konsantrasyon kaybına neden oldu. Bu tarz takımlara karşı 90 dakika konsantrasyonunuzu kaybetmemelisiniz. Daha sonra maçı çevirmek için mücadele ettik. Oyun ve kalite anlamında iyi bir maç çıkardığımızı düşünüyorum" dedi.

Göztepe, Süper Lig'in 21'inci haftasında konuk olduğu Fenerbahçe'ye 3-2 yenildi. Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu. Bu tarz maçlarda 90 dakika boyunca konsantrasyon kaybı yaşamamaları gerektiğini aktaran Stanimir Stoilov, "Bence televizyon başında ve statta maçı izleyen futbolseverler adına ilgi çekici bir maçtı. Takımım kalitesini göstermeye çalıştı. Bizim deplasmanda oynadığımız en iyi ilk yarı diyebilirim. 2'nci, 3'üncü golü bulmalıydık. Fırsatları gole çeviremedik. İkinci yarının başında yediğimiz gol konsantrasyon kaybına neden oldu. Bu tarz takımlara karşı 90 dakika konsantrasyonunuzu kaybetmemelisiniz. Daha sonra maçı çevirmek için mücadele ettik. Oyun ve kalite anlamında iyi bir maç çıkardığımızı düşünüyorum. Oyunumuzu geliştirmek adına çalışmalarımızı sürdürmeliyiz" ifadelerini kullandı.

'HER SİSTEME KARŞI HAZIRLIKLARIMIZI YAPIYORUZ'

Rakiplerin her sistemine karşı çalışma yaptıklarını söyleyen Stoilov, "Bugün iki takım da bu sistemi tercih etti. Biz her sisteme karşı hazırlıklarımızı yapıyoruz. Rakibimiz ilk yarı beklediğimiz ve çalıştığımız sistemle sahaya çıktı. Buna iyi karşılık verdiğimizi düşünüyorum. Rakibin hangi sistemle oynadığının önemi yok. Ben bu sistemi tercih ediyorum. Defansta 3'e 3 oynuyoruz. Bu bize ileride ve geride avantaj sağlıyor" sözlerini kullandı.

Stanimir Stoilov sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Takımın topa sahip olmasını seven bir teknik adamım. İleride de topa sahip olmayı seviyorum. Sistem oyunculara bağlı. Bize başarıyı getiren bir sistem var. Önce ligde kalmak istiyoruz. Direkt öne doğru oynamak bize başarı getiriyor. Bununla ilgili bir değişim düşünmüyorum. Ben bu durumlarda her sisteme açık bir hocayım. Bu tarz sistemler üzerine çalışmak ve değişiklikler yaratmak zaman alan şeyler. Ben geçen sene geldiğimde takım bu sistemle oynuyordu. Değişiklik yapmadık ve başarıyı yakaladık. Taraftarı mutlu kılmak ve sonuçlar almanız gerekiyor"

Gol yiyene kadar tehlike yaşamadıklarını belirten Stoilov, "Aslında ben 2-3 dakikada olayların çok hızlı değiştiğini düşünüyorum. İlk gole kadar kalemizde tehlike yaşamadık. Fenerbahçe seviyesindeki takımlara karşı konsantrasyon kaybı yaşarsanız arka arkaya goller yiyebiliyorsunuz. Bu konsantrasyon kaybını yaşamamamız gerekiyor" dedi.

'EVDE ALDIĞIMIZ PUANLARI DEPLASMANDA DA ALSAYDIK ŞAMPİYONLUĞA OYNARDIK'

İç sahada aldıkları puanları deplasmanda da almış olsalar şampiyonluğa oynayabileceklerini dile getiren Bulgar teknik adam, "Ben de deplasmanda çok fazla puan alamadığımızı biliyorum. Evde neredeyse bütün puanları topladık. İlk yarıda istediğimiz oyun vardı ama ikinci yarıda büyük bir fark vardı. Bunun böyle olmaması gerekiyor. Ben de hoca olarak bununla ilgili çalışmalarımı yapacağım. Biz genç oyunculardan oluşan yeni bir takımız. Sürekli hücum oynayan, baskı kuran oyun yansıtmaya çalışıyoruz. Deplasmanda 90 dakikaya yayabilmek için zaman lazım. Bugün iyi oynadığımızı düşünüyorum. Evde aldığımız puanları deplasmanda da alsaydık şampiyonluğa oynuyor olurduk" şeklinde konuştu.

Stanimir Stoilov sözlerini şu ifadelerle noktaladı:

"Ben her zaman güzel zamanlarımın geçtiği yerlere gelmekten mutluluk duyarım. Yaşadığım büyük sakatlık dışında. Buraya geldiğim ve dolu tribünleri gördüğüm için mutluyum. Benim işim sadece Göztepe'ye odaklanmak. Fenerbahçe'de çok güzel yıllar geçirdim. Yıldız oyuncularla oynadım. Onlar sadece Fenerbahçe'nin değil Türkiye'nin efsane oyuncularıydı"