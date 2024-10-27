Göztepe, Trabzonspor'u 10 Kişiyle Yendi! - Son Dakika
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Göztepe, Trabzonspor'u 10 Kişiyle Yendi!

Göztepe, Trabzonspor\'u 10 Kişiyle Yendi!

Göztepe, 10 kişi kalmasına rağmen Trabzonspor'u 90+2'de Tijanic'in golüyle 2-1 devirerek galip geldi.

27.10.2024 13:07
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SÜPER Lig'in 9'uncu haftasında henüz yenilgi yüzü görmeyen Trabzonspor'u konuk eden Göztepe, muhteşem bir galibiyete imza attı. Bordo-mavilileri 90+2'nci dakikada Tijanic'in golüyle 2-1 deviren Göztepe, uzun süre 10 kişi mücadele ettiği maçı zaferle bitirmenin mutluluğunu yaşadı. Henüz 28'inci dakikada orta saha Dennis'in direkt kırmızı kart görmesiyle şoke olan Göz-Göz, 1 kişi eksik oynamasına rağmen rakibine büyük üstünlük kurdu. Taraftarının desteğini de güçlü bir şekilde arkasına alan Göztepe, önce Isaac Solet'le 1-0 öne geçerken, Banza'nın penaltı golüne engel olamadı. Ancak pes etmeyen ve kazanma arzusundan vazgeçmeyen İzmir ekibinde Tijanic, uzatma dakikalarında sahne alarak Gürsel Aksel Stadı'nı sevince boğdu.

Kritik bir galibiyete imza atan Göztepe'de maç sonu ise büyük coşku yaşandı. Fantastik galibiyeti stadı tıklım tıklım dolduran taraftarıyla kutlayan oyuncuların mutluluğu müzik ve ışık gösterileriyle zirve yaptı. Göztepe, bir kez daha evinde rakibe geçit vermedi. Son yenilgisini 4 Kasım 2023 tarihinde 1'inci Lig'de Kocaelispor'a karşı 1-0'lık sonuçla alan Göz-Göz, ardından Gürsel Aksel'deki hiçbir resmi maçını kaybetmedi. Süper Lig'de de muhteşem serisini sürdüren Göztepe, sadece Fenerbahçe ile 2-2 berabere kaldı. Bodrum FK'yı 2-0, Kayserispor'u 3-0, Sivasspor'u 3-2 ve son olarak Trabzonspor'u da 2-1 yenen Göztepe rakiplerine göz dağı vermeyi sürdürdü.

STOİLOV: 'SAHADA 12 KİŞİ GİBİYDİK'

Teknik direktör Stanimir Stoilov ise mükemmel bir galibiyet aldıklarını söyledi. Çok güçlü bir takıma karşı oynadıklarını anlatan Bulgar çalıştırıcı, "Sahada enerjimiz ve seviyemiz kesinlikle üst düzeydeydi. İstediğimiz dinamik futbolu sahaya yansıttığımızı düşünüyorum. 10 kişi kalmamıza rağmen taraftarımızın inanılmaz gücü ile oynadık. Onlarla adeta bütünleştik, bize inanılmaz destek verdiler" diye konuştu.

Oyuncuların hiçbir zaman 10 kişi kalmış hissi vermediğini ifade eden Bulgar teknik adam, "Biz tam tersine taraftarımızla birlikte 12 kişi gibiydik. Oyuncularımla, taraftarımızla, teknik ekibimizle gurur duyuyorum" dedi.

'REHAVETE MÜSADE EDEMEM'

Göztepe'nin bütünleştiği takdirde her engeli aşacağını sözlerine ekleyen Stanimir Stoilov şu şekilde konuştu:

"Bu galibiyeti hep birlikte aldık. Biz bir arada olursak, bizi kimse durduramaz. Şimdi aynı motivasyonla çalışmaya devam etmeliyiz. Ben asla rehavete müsaade edemem. Çünkü Trabzonspor maçında oyuncularımızın seviyesini ve potansiyellerini gördük. Bu şekilde yola devam edeceğiz."

DENNIS VE SOLET CEZALI

Trabzonspor galibiyetiyle yeniden üst sıralara tırmanan Göztepe, bu maçta iki kritik oyuncusunu ise kaybetti. Önümüzdeki hafta Gaziantep Futbol Kulübü ile karşı karşıya gelecek sarı-kırmızılılarda orta sahanın en önemli oyuncuları Anthony Dennis ve Isaac Solet cezalı duruma düştü. Dennis, direkt kırmızı kartla oyun dışı kalırken, Solet ise toplamda 4'üncü sarı kartını gördü. Gaziantep FK deplasmanına önemli eksiklerle çıkacak sarı-kırmızılılarda golcü Romulo'nun da sakatlığından dolayı bu maça yetişmesi zor görünüyor.

Kaynak: DHA

Teknik Direktör, Trabzonspor, Politika, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Göztepe, Trabzonspor'u 10 Kişiyle Yendi! - Son Dakika

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