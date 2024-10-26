Göztepe, Trabzonspor'u 2-1 Yenerek Tarih Yazdı - Son Dakika
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Göztepe, Trabzonspor'u 2-1 Yenerek Tarih Yazdı

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Göztepe, Süper Lig'in 10. haftasında Trabzonspor'u 2-1 mağlup ederek önemli bir galibiyet aldı.

26.10.2024 22:49
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SÜPER Lig'in 10'uncu haftasında Göztepe, sahasında konuk ettiği Trabzonspor'u 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş ile Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov açıklamalarda bulundu.

Bu sezon ilk kez sahayı mağlup terk eden Trabzonspor'da teknik direktör Şenol Güneş, büyük hayal kırıklığı yaşadığını söyledi. Oyunun gerisinde kaldıklarını belirten Güneş, "Kazanmak isteği ile buraya geldik ancak tam bir hayal kırıklığı içinde dönüyoruz. Rakibe cevap vermek isterken çok top kaybı yaptık. Göztepe 10 kişi kaldı ve biz kaleye gidemedik. İkinci yarıda 3 değişiklik yaptık, kısmen o zaman atak yaptık. Rakip çok istedi. Bu akşam 2 gol yedik, top kayıplarımız oldu, top kazanma isteğimiz eksik kaldı, çok kötü mağlup olduk. Büyük hayal kırıklığı yaşıyoruz" dedi.

Göztepe'nin ise kendilerine göre istekli olduğunu vurgulayan Şenol Güneş, "Rakibin istekli oyununa cevap veremedik. Rakip dirençliydi. Beklemediğimiz şekilde 2'nci golü yedik. Alınan sonucun sorumlusu benim. Oyuncularıma bir şey diyemiyorum. Başarılı olduğumuzu söyleyemeyiz. Oyunculara görev veriyorsak seçimlerimiz yanlıştır. Biz de savaşmalıyız ama kazanma şansımız yoktu. Kötü görüntüyü yara deşmek olarak görmüyorum. Olumsuzluk var, olumsuzluğu çözmek için bazı kararlar almak gerekiyor. Oyuncuların şartlarına bağlı olarak takım bu haliyle gitmiyor. Oyun anlayışımızda mesafe alamadık. Bugün önde baskı yapmadık, defansta hata yaptık, basit hatalar yaptık, hücumda etkili olamadık. Sık sık bunları yapıyorsak iyi bir tabloda değiliz. Yeni bir heyecana ihtiyacımız var. Bunu bir şekilde yapacağız" diye konuştu.

"KARARLAR ALACAĞIZ"

Çok puanlar kaybettiklerini belirten Şenol Güneş, sözlerini şöyle tamamladı:

"Mağlubiyet aklımıza gelmezdi. Bu oyuncuların yerine başka oyuncuları değiştirerek oynamalıyız. Şikayet etmek yerine kararlar almak zorundayız. Alacağımız kararlarla sahaya hangi 11'le çıkacağız göreceğiz. Aldığımız puanlar hayal kırıklığı. Bugünkü oyunda kendi kendime kızdım. Çaresizlik hissediyorum, bunu oyuncalar da hissediyor. Alacağımız kararlar daha başarılı olmak için olacak. Genç oyuncularımızı da değerlendiririz ama iş olsun diye değil. Geçen haftayla bu kadar farklı bir oyun olamazdı."

STANIMIR STOILOV: GALİBİYET MÜTHİŞTİ

Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov ise müthiş bir galibiyet aldıklarını söyledi. Çok güçlü bir takım ve çok iyi bir teknik direktöre karşı kazandıklarını dile getiren Bulgar çalıştırıcı, "Enerjimiz ve duruşumuz üst seviyedeydi. Dinamik futbolu sahaya yansıttık. Taraftarımız bizimle bütünleşti. Müthiş destekle galibiyeti hak ettiler. 10 kişi olduğumuzu hissetmedik. Sahada adeta 12 kişiydik, taraftarımız ekstra güç kattı. Taraftarımıza özel teşekkür ediyorum, herkese teşekkür diyorum. Oyuncularımla gurur duyuyorum. Galibiyeti hep beraber aldık. Biz beraber olduğumuzda bizi kimse durduramaz. İstediğimiz futbolu yansıtmaya devam etmemiz gerekiyor. Oyuncularım da seviyelerinin ve potansiyellerinin ne kadar yüksek olduğunun farkında" dedi.

"İPTAL EDİLEN GOLÜMÜZ ENTERASANDI"

Maçta gösterilen kırmızı kart ve iptal edilen gol hakkında yorum yapan Stoilov, "Ben hakemlerle ilgili konuşmayı sevmiyorum ama daha çok iptal edilen golümüz enteresandı. Bu tarz goller iptal edildiğinde özellikle genç oyuncular etkilenebiliyor. İptal golünde pozisyona bakılmalıydı. Kırmızı karttan sonra devre arasında çok değişiklik yapmadım. Aynı hırsla, dinamizmle ve konsantrasyonla devam etmeliydik. Çok geriye çekilmemeliydik ancak iyi de defans yapmalıydık. Eğer geri çekilseydik kaybedebilirdik. Çünkü Trabzonspor kaliteli ayaklara sahip. Biz agresif futbolu sürdürdük. İlk yarıda da pozisyonlar bulduk, gole çevirebilseydik daha farklı olabilirdi. Kırmızı kart bizi oyunumuzdan itmedi. Forvette Romulo ve Kubilay'ın sakatlığı önemli. İleride sadece iki forvetimiz kaldı. Bu maçta Matsuki'yi ve Tijanic'i forvete çektik. Dennis sıkıntımız var cezalı, Solet kart cezalısı. Bunların üstesinden geleceğiz. Eksiklerin yerine oyuncuları monte etmek bizim işimiz" yorumunu yaptı.

Göztepe, Trabzonspor\'u 2-1 Yenerek Tarih Yazdı
Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Göztepe, Trabzonspor'u 2-1 Yenerek Tarih Yazdı - Son Dakika

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