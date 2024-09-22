Göztepe ve Kayserispor 17. Randevuda! - Son Dakika
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Göztepe ve Kayserispor 17. Randevuda!

Göztepe ve Kayserispor 17. Randevuda!

Göztepe, Kayserispor ile 6. haftada karşılaşacak. İki takım arasında 16 maç oynandı.

22.09.2024 17:13
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Süper Lig'in 6. haftasının kapanış maçında Göztepe ile Kayserispor karşılaşacak. İzmir'de oynanacak maçta iki ekip, Süper Lig tarihinde 17. kez birbirine üstünlük kurmak için sahaya çıkacak.

Göztepe ile Kayserispor, 3 puan için sahaya çıkacak. Süper Lig'de 17.kez karşı karşıya gelecek iki takım arasındaki müsabaka Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak. Bugüne kadar iki ekip, 16 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda Göztepe 4 kez, Kayserispor 5 kez kazandı. 7 maçta da taraflar, puanları paylaştı. İki takım arasında oynanan son 4 maçta 3 kez eşitlik bozulmazken 2021-2022 sezonunda İzmir'de oynanan maçı Kayserispor 2-1 kazanmıştı.

İzmir'de iki takım arasında oynanan 8 maçta ev sahibi ekibin üstünlüğü var. Göztepe 4 kez kazanırken Kayserispor ise 1 kez kazandı. İki takım arasındaki 3 maçta da eşitlik bozulmadı. Göztepe bu maçlarda 12 gol atarken Kayserispor ise sadece 5 gol kaydededildi. 2 ekip arasındaki müsabakaların sonuçları şu şekilde:

"1973/1974 Kayserispor-Göztepe 0-0

1973/1974 Göztepe-Kayserispor 1-0

1974/1975 Göztepe-Kayserispor 1-0

1974/1975 Kayserispor-Göztepe 1-1

1979/1980 Göztepe-Kayserispor 1-1

1979/1980 Kayserispor-Göztepe 3-2

2017/2018 Kayserispor-Göztepe 1-0

2017/2018 Göztepe-Kayserispor 1-1

2018/2019 Göztepe-Kayserispor 2-0

2018/2019 Kayserispor-Göztepe 2-1

2019/2020 Göztepe-Kayserispor 4-0

2019/2020 Kayserispor-Göztepe 1-0

2020/2021 Göztepe-Kayserispor 1-1

2020/2021 Kayserispor-Göztepe 1-1

2021/2022 Kayserispor-Göztepe 1-1

2021/2022 Göztepe-Kayserispor 1-2." - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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