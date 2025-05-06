Göztepe Voleybol, son olarak Galatasaray forması giyen ve libero bölgesinde oynayan Bihter Dumanoğlu Yarkın'ı kadrosuna kattı.
Sultanlar Ligi'nin yeni ekiplerinden Göztepe Voleybol, yeni sezon hazırlıklarını sürdürmeye devam ediyor. İzmir ekibi, bu kapsamda transfer çalışmalarına da başladı. Sarı-kırmızılılar, son olarak Galatasaray forması giyen ve libero bölgesinde oynayan Bihter Dumanoğlu Yarkın'ı kadrosuna kattığını duyurdu. Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "Libero pozisyonunda oynayan 1995 doğumlu Bihter Dumanoğlu Yarkın ile bir sezonluk sözleşme imzaladık. Yeni sezonda şanlı formamızla başarılar Bihter" ifadelerine yer verildi.
Göztepe Voleybol'un Galatasaray'dan transfer ettiği Bihter; Yeşilyurt, Aydın BBSK, Çanakkale Belediyespor, Beşiktaş ve A milli takım formalarını giydi. - İZMİR
Son Dakika › Spor › Göztepe Voleybol, Galatasaray'dan Libero Bihter Dumanoğlu Yarkın'ı Transfer Etti - Son Dakika
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