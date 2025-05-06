Göztepe Voleybol, Galatasaray'dan Libero Bihter Dumanoğlu Yarkın'ı Transfer Etti - Son Dakika
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Göztepe Voleybol, Galatasaray'dan Libero Bihter Dumanoğlu Yarkın'ı Transfer Etti

Göztepe Voleybol, Galatasaray\'dan Libero Bihter Dumanoğlu Yarkın\'ı Transfer Etti

Sultanlar Ligi'nin yeni ekibi Göztepe Voleybol, Galatasaray forması giyen libero Bihter Dumanoğlu Yarkın'ı kadrosuna kattı. Bihter ile bir sezonluk sözleşme imzalandığı açıklandı.

06.05.2025 10:13  Güncelleme: 10:15
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Göztepe Voleybol, son olarak Galatasaray forması giyen ve libero bölgesinde oynayan Bihter Dumanoğlu Yarkın'ı kadrosuna kattı.

Sultanlar Ligi'nin yeni ekiplerinden Göztepe Voleybol, yeni sezon hazırlıklarını sürdürmeye devam ediyor. İzmir ekibi, bu kapsamda transfer çalışmalarına da başladı. Sarı-kırmızılılar, son olarak Galatasaray forması giyen ve libero bölgesinde oynayan Bihter Dumanoğlu Yarkın'ı kadrosuna kattığını duyurdu. Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "Libero pozisyonunda oynayan 1995 doğumlu Bihter Dumanoğlu Yarkın ile bir sezonluk sözleşme imzaladık. Yeni sezonda şanlı formamızla başarılar Bihter" ifadelerine yer verildi.

Göztepe Voleybol'un Galatasaray'dan transfer ettiği Bihter; Yeşilyurt, Aydın BBSK, Çanakkale Belediyespor, Beşiktaş ve A milli takım formalarını giydi. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Göztepe Voleybol, Galatasaray'dan Libero Bihter Dumanoğlu Yarkın'ı Transfer Etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Göztepe Voleybol, Galatasaray'dan Libero Bihter Dumanoğlu Yarkın'ı Transfer Etti - Son Dakika
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