Okan Buruk "Come to Galatasaray" dedi! Hedef Tielemans - Son Dakika
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Okan Buruk "Come to Galatasaray" dedi! Hedef Tielemans

08.06.2023 23:53

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, katıldığı bir canlı yayında taraftarlara bir çağrıda bulundu. Leicester City ile sözleşmesi sona eren yıldız futbolcu Youri Tielemans'ın sarı-kırmızılı camiaya gelmesini isteyen 49 yaşındaki çalıştırıcı taraftarlarına, "Tielemans'a 'Come to Galatasaray' şeyine başlayalım" dedi.

Süper Lig'de Galatasaray'ın 3 yıllık şampiyonluk özlemine son verdiren teknik direktör Okan Buruk, Tivibu Spor'da katıldığı canlı yayında açıklamalarda bulundu.

"COME TO GALATASARAY ŞEYİNE BAŞLAYALIM"

26 yaşındaki yıldız futbolcuyu takımında görmek isteyen Buruk, "Tielemans'a 'Come to Galatasaray' şeyine başlayalım. Tabii ki önemli oyuncular. Tielemans gibi serbest kalmış bir oyuncunun ilk tercihi İngiltere'de kalmak oluyor ama bilemiyorsunuz bazen" diyerek taraftarlarına çağrıda bulundu.

YORUM SAYISI UÇUŞA GEÇTİ

Okan Buruk'un Youri Tielamans için "Come To Galatasaray" çağrısı sonrası Belçikalı oyuncunun son paylaşımındaki yorum sayısı 100 bine yaklaştı.

İşte Buruk'un o açıklamaları;

''Tielemans'a da Come to Galatasaray şeyine başlayalım. Tabii ki önemli oyuncular, kadronuzda görmek isteyeceğiniz oyuncular ama kolay değil. Serbest kalmaış bir oyuncunun, ilk şeyi Premier Lig'de kalmak oluyor. O tarz oyuncuların."

"Bilemiyorsunuz bazen ne fırsat gelecek. Şu anda Galatasaray'ın büyük avantajı Icardi'nin, Mertens'in, Mata'nın... Bu kadar önemli oyuncuların gelmesi. Zaniolo'nun 23 yaşında Türkiye'ye gelip oynaması önemli şeyler. Diğer oyunculara da gidilebilir bir yer olduğunu net bir şekilde gösteriyorsunuz.''

YORUMLAR
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Youri Tielemans, Galatasaray, Okan Buruk, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Okan Buruk 'Come to Galatasaray' dedi! Hedef Tielemans - Son Dakika


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