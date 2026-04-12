Gran Fondo Antalya\'da madalyalar sahiplerini buldu

Türkiye'nin önde gelen amatör yol bisikleti organizasyonlarından Gran Fondo Antalya'nın 8.'si Kemer'de düzenlendi. Parkurlar sonunda dereceye giren sporculara ödülleri düzenlenen törenle verildi.

Kemer Belediyesi'nin destek verdiği, Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) ve Türkiye Bisiklet Federasyonu kurallarına uygun olarak gerçekleştirilen ve 15 ülkeden 578 sporcunun katılım sağladığı organizasyon tarihinde ilk kez yer alan ve tırmanış performansının ön plana çıktığı etap ta koşulmuştu. Bugün ise sporcular 98 kilometrelik ve 48 kilometrelik parkurda pedal çevirdi. Yarışlar, bu yıl "Yeşil Gelecek" temasıyla düzenlendi.

Yarışlar sonrasında Mustafa Ertuğrul Aker Parkı'nda yer alan Kemer Belediyesi Deniz Kafe yanında ödül töreni düzenlendi. Dereceye giren sporcuların ödüllerini Kaymakam Solmaz, Başkan Topaloğlu ve diğer protokol üyeleri vererek hatıra fotoğrafı çektirdi. Ödül töreninde konuşan Kaymakam Solmaz, herkesin merakla beklediği güzel bir yarış olduğuna dikkat çekerek, "Bu yıl ki yarışları da herkesin memnun kaldığı bir şekilde tamamlamaktan dolayı mutluluk duyuyoruz. Gelecek yıl yapılacak olan yarışların heyecanına şimdiden başladık. Sekiz yıldır organizasyonun Kemer'de yapılmasında emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Bu tür organizasyonların en önemli ayağı sponsorlar. Onlar olmadığı zaman başarılı olamayız. Dereceye giren tüm sporcuları tebrik ediyorum" dedi.

Başkan Topaloğlu ise yaptığı konuşmada, "Güzel bir havada yapılan yarışlarda tüm sporcular bir olumsuzluk olmadan bitiş noktasına geldi. Sekizincisi düzenlenen yarışlar çok güzel geçti. Her yıl üzerine katarak gidiyoruz. Bu yıl ilk defa tırmanış etabı yapıldı. Dereceye giren tüm sporcuları tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

98 kilometrelik parkurun erkekler kategorisinde birinciliği 3: 03: 06.80'lik dereceyle Gökhan Uzuntaş elde etti. 3: 04: 33.87 ile Kamer Kanber ikinci, 3: 05: 08.57'lik dereceyle de Rus sporcu Aleksei Maiskii üçüncü oldu.

Kadınlarda ise ilk 3 sırayı Rus sporcular aldı. Daria Pravilova 3: 18: 45.40'lık dereceyle birinci, 3: 47: 13.87 ile Olga Chirkova ikinci, 3: 51: 05.28 ile de Viktoryia Aleksandrova üçüncü oldu.

48 km parkuru

48 kilometrelik Parkurun erkekler kategorisinde 1: 17: 47.94'lük dereceyle Alptuğ Kuşcu birinci, 1: 17: 53.20'lik dereceyle Murat Uslu ikinci, 1: 17: 53.29'luk dereceyle de Mithat Temizyürek üçüncü geldi. Kadınlarda ise 1: 19: 19.56 ile Aylin Yüce birinci, 1: 24: 15.11 ile Burcu Kaya ikinci, 1: 24: 15.37 ile de Buket Demirci üçüncü oldu.

Tırmanış etabında kadınlarda 0: 34: 25.90 dereceyle Şeniz Pamuk birinci, 0: 35: 45.10 ile Aylin Yüce ikinci, 0: 36: 18.73 ile de Rus sporcu Viktoryia Aleksandrova üçüncü oldu. Erkeklerde ise 0: 27: 59.03'lük dereceyle Oleg Dereviagin birinci, 0: 28: 54.54'lük dereceyle Ömer Faruk Yılmaz ikinci, 0: 29: 13.22'lik dereceyle de Evgenii Arinin üçüncü geldi.

Para C 48K parkurunda erkeklerde 1: 28: 01.10 ile Hüseyin Uğur birincilik, 1: 28: 49.85 ile Selim Gözber ikincilik, 1: 34: 15.83 ile de Ali Kırbaş üçüncülük elde etti.

Para B 48K parkurunda erkeklerde birinci 1: 30: 34.38'le Halil Vural - Hasan Hüseyin Kaçar, ikinci 1: 35: 45.90'la Engin Balaban - Okan Öztürk, üçüncü ise 1: 38: 21.15'le Taşkın Özgür - Burhan Kızıltaş oldu.

Kadınlarda da Gülsüm Çeşmeci - Burcu Yıldız 2: 02: 52.31 ile birinci, Maide Yayla - Sema Gündoğdu 2: 11: 47.95 ile ikinci, Hamide Turan - Büşra Yücel'soy ise 2: 12: 59.54 ile üçüncü geldi.

AG Tohum - Para C (48K) Pro parkurunda erkeklerde Fırat Uğur 1: 20: 14.79'la birinci, Kazakistan'dan Pavel Babenko da 1: 29: 15.98'lik dereceyle ikinci oldu.

Ödül törenine, Kemer Kaymakamı Ahmet Solmaz, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Kemer Jandarma Komutanı Ömer Seyhan ve protokol üyeleri katıldı. - ANTALYA