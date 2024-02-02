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Grekoromen Güreş Milli Takımı Avrupa Şampiyonası'na hazır - Son Dakika
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Spor

Grekoromen Güreş Milli Takımı Avrupa Şampiyonası'na hazır

Grekoromen Güreş Milli Takımı Avrupa Şampiyonası\'na hazır

Türkiye Güreş Federasyonu, Grekoromen Güreş Milli Takımı'nın Avrupa Şampiyonası kadrosunu açıkladı. Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenecek şampiyonada mücadele edecek sporcular belirlendi.

02.02.2024 18:45
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Grekoromen Güreş Milli Takımı'nın Avrupa Şampiyonası kadrosu belli oldu.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Romanya'nın başkenti Bükreş'te 12-18 Şubat tarihlerinde düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek Grekoromen Stil Milli Takımı'nda şu sporcular bulunuyor:

55 kilo: Adem Burak Uzun

60 kilo: Kerem Kamal

63 kilo: Enes Başar

67 kilo: Murat Fırat

72 kilo: Selçuk Can

77 kilo: Yunus Emre Başar

82 kilo: Alperen Berber

87 kilo: Ali Cengiz

97 kilo: Beytullah Kayışdağ

130 kilo: Rıza Kayaalp

Kaynak: AA

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