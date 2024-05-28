GSB Muğla Yurtları Erkek Takımı Basketbol Türkiye Şampiyonu

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Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından bu yıl 35'incisi düzenlenen "Kredi ve Yurtlar Spor Oyunları" Basketbol Türkiye Şampiyonasında, GSB Muğla Yurtları Erkek Takımı Türkiye Şampiyonu oldu.

Kocaeli İzmit Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonada, final maçında GSB Muğla Yurtları, GSB Malatya Yurtları'nı 84-54'lük skorla mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı. Mücadele boyunca üstün bir performans sergileyen Muğla Yurtları, basketbol severlere heyecan dolu anlar yaşattı.

Şampiyon takım ve antrenör Serdar Türem, Muğla'ya dönüşlerinde coşkuyla karşılandı. Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Kazım Açıkbaş, Hizmet Müdürleri, Şube Müdürleri, Yurt Müdürleri ve İl Müdürlüğü personelleri, başarılı sporcuları ve antrenörlerini çiçeklerle karşılayarak tebrik etti.

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Kazım Açıkbaş, şampiyon takımın elde ettiği bu büyük başarıdan dolayı gurur duyduklarını belirterek, "Gençlerimizin bu başarısı bizler için büyük bir mutluluk kaynağı. Hem sporcularımızı hem de teknik ekibi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.

GSB Muğla Yurtları Erkek Takımı, Türkiye şampiyonluğuyla hem Muğla'yı hem de bağlı bulundukları yurtları en iyi şekilde temsil etti. Bu başarı, gençlerin sporla iç içe sağlıklı ve disiplinli bir yaşam sürdürebilmeleri adına önemli bir örnek teşkil ediyor. - MUĞLA