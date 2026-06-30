Guendouzi: Hoca Kartal\'a Güveniyoruz

Fenerbahçe'nin Fransız futbolcusu Matteo Guendouzi, Teknik Direktör İsmail Kartal ile ilgili gelmeden önce iyi şeyler duyduğunu belirterek, "Birlikte neler başaracağımızı göreceğiz ama çok güzel şeyler başaracağımızı düşünüyorum. Öncelikle onunla daha önce çalışmamış oyuncuların, onun felsefesini anlamamız gerekiyor. Oyuncular olarak hocamıza güveniyor ve inanıyoruz" dedi.

Yeni sezon hazırlıklarını Topuk Yaylası Tesisleri'nde sürdüren Fenerbahçe'de, oyunculardan Matteo Guendouzi basın toplantısı düzenleyerek soruları yanıtladı. İlk olarak kampla ilgili konuşan Fransız orta saha, "Kampın benim için pek çok açıdan sürpriz olduğunu söyleyebilirim. Burası çok güzel bir tesis. Odalar çok güzel. Restoran çok güzel, aynı zamanda atmosfer çok güzel. Bizim için her şey harika. Sahalar da çok iyi. Futbolla ilgili buradaki her şey çok net. Burada birlikte geçirdiğimiz vakitten keyif alıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

"Çok kulüpte oynadım ama böylesine bir şey daha önce hiç görmemiştim"

Sarı-lacivertli taraftarların kamp alanına gelerek kendilerini desteklemesine yönelik ise Guendouzi, "Taraftarlarımızın antrenmanımızı izlemeye gelmesi çılgıncaydı. Antrenmana geliyorsunuz, bakıyorsunuz binlerce kişi oraya gelmiş. İşin açıkçası bu şaşırtıcı bir sürpriz oldu. Çok kulüpte oynadım ama böylesine bir şey daha önce hiç görmemiştim. Taraftarların sizin arkanızda olduğunuz bilmeniz çok güzel bir şeydir. Böyle başlangıç yapmak çok güzeldir. Onlarla birlikte bu sezon çok büyük şeyler başaracağınızı düşünerek sezona başlamak güzeldir. Biz de elimizden gelenin en iyisini yapmamız gerekiyor. Bunu her kulüpte göremiyorsunuz. Onların bize göstermiş olduğu güvenin karşılığını vermemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"Takım arkadaşlarımın bana ne zaman ihtiyacı olursa her zaman orada olacağım"

Takımdaki herkesle iyi ilişkilere sahip olduğunu aktaran 27 yaşındaki futbolcu, "Favorim diyebileceğim, en yakın arkadaşım diyeceğim biri yok. Ben herkesle konuşuyorum. Herkesle iyi ilişkilere sahip olmaya çalışıyorum. Öyle olduğumu da düşünüyorum. Herkesle iyi ilişkilerim var. Bunun da çok önemli olduğunu düşünüyorum çünkü bizler aslında beraber yaşıyoruz diyebiliriz. Her günümüz beraber geçiyor. Bu takım ruhunu oluşturmak çok önemli. Sezon içerisinde zor zamanlar yaşadığımız zaman takım arkadaşınızın yanınızda olduğunu bilmek çok önemli. Ben de takım arkadaşlarımın bana ne zaman ihtiyacı olursa her zaman orada olacağım. Ben her zaman kendim olmaya çalışıyorum, herkesle iyi olmaya çalışıyorum" ifadelerini kullandı.

"Oyuncular olarak hocamıza güveniyor ve inanıyoruz"

Matteo Guendouzi, göreve yeniden gelen Teknik Direktör İsmail Kartal ile ilgili ise şunları söyledi:

"Gelmeden önce de kendisi hakkında çok şeyler duymuştum. Çünkü birkaç yıl önce kendisi buradaydı. Sadece iyi şeyler duydum. Onunla çalışıyor olmaktan dolayı mutluyum. Birlikte neler başaracağımızı göreceğiz ama çok güzel şeyler başaracağımızı düşünüyorum. Öncelikle onunla daha önce çalışmamış oyuncuların, onun felsefesini anlamamız gerekiyor. Nasıl savunma yapmamızı istiyor, nasıl atak yapmamızı istiyor? Bunları anlamamız gerekiyor. Bu da tabii ki süre gerektiriyor. En önemlisi bizlerin sıkı bir şekilde çalışmayı sürdürmesi. Oyuncular olarak hocamıza güveniyor ve inanıyoruz."

"Vedat, takımımız için önemli bir oyuncu olacak"

Vedat Muriqi'nin sarı-lacivertli takıma transfer olması hakkında yöneltilen soruya ise Guendouzi, "Vedat'ın nasıl bir iyi oyuncu olduğunu, nasıl karaktere sahip olduğunu biliyorum. Bu tarz kazanma mantalitesine sahip oyuncuları ben severim. Takımda böyle oyuncuların olması önemlidir. Onun takıma çok yardım edeceğini, çok gol atacağını, 20'den fazla gol atacağını biliyorum ve inanıyorum. Çünkü İspanya'da bunu yaptı. İspanya'da çok fazla gol attı. Takımımız için önemli bir oyuncu olacak. Birazcık zaman geçmesi gerekiyor ki saha içinde de birbirimizi daha yakından tanıyalım. Ben de onun goller atmasına yardımcı olmak istiyorum. İyi bir oyuncu ve iyi bir insan olduğunu biliyorum. Onun varlığı da takımımıza yardımcı olacak" yanıtını verdi.

"Takım olarak elimizden gelenin en iyisini yapacağız"

Fenerbahçe'de sezonun tamamlanmasıyla birlikte yönetimde ve teknik heyette yaşanan değişime dair Fransız oyuncu, "Ben yine aynı olacağım. Antrenmanlarda da maçlarda da her zaman kazanmak isterim. Kulübüm ve taraftarlar için her zaman elimden geleni yapmak isterim. Her şeyimi vermek isterim, bu anlamda bu sezon da aynı olacağım. Umarım hep birlikte bu sezon bütün hedeflerimize ulaşırız. Bizler de takım olarak elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Belirtmiş olduğunuz gibi; yeni bir başkan, yeni bir yönetim, yeni bir hoca var. Yeni oyuncular katılıyor. Yeni bir takım olacağız. Birbirimizi tanımak için birbirimize adapte olmak için ve birbirimizi anlamak için zamana ihtiyacımız olacak. Bizim için en önemli şey hedeflerimize ulaşabilmek olacak. Bunun da tek bir yolu var; kulübe saygı duymak, taraftarlara saygı duymak ve sahada canımızı vermek" açıklamasında bulundu.

"Türkiye ile oynanacak maçlar öncesi milli takıma çağrılmayı umuyorum"

2026 Dünya Kupası'nda Fransa'nın kupayı kazanmasını umut ettiğini belirten Guendouzi, "Bana göre şu anda dünyadaki en iyi milli takım Fransa Milli Takımı ama Dünya Kupası'nı kazanmak zor olacaktır. Dün de gördük favori diye adlandırabileceğimiz milli takımlar, favori olmayan takımlara elenebiliyor. Bu turnuvayı kazanmak her zaman zordur. Elinizden gelenin en iyisini yapmanız gerekiyor. Fas maçı da zor olacaktır ama öncelikle oynaması gereken İsveç ve Paraguay maçları var. Her maç zor. Ben, Fransa Milli Takımı'na en iyi dileklerimi iletiyorum. Umuyorum ve düşünüyorum ki Dünya Kupası'nı kazanacaklardır. Türk Milli Takımı ile oynanacak maçlar öncesi de milli takıma çağrılmayı umuyorum. Öncelikle bunu başarabilmem için kulübümde çok çalışmam gerekiyor. Fenerbahçe için elimden gelenin en iyisini yapmam gerekiyor. Eğer burada iyi işler başarırsam, ben de umarım milli takıma çağrılmış olurum" diye konuştu.

"Umudum Şampiyonlar Ligi'ne kalacağız"

Fenerbahçe'nin ilk resmi maçına UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde çıkacağının hatırlatılması üzerine başarılı futbolcu görüşlerini şu sözlerle aktardı:

"Çok iyi bir takımımız ve çok iyi oyuncularımız olduğunu düşünüyorum. Tabii ki Şampiyonlar Ligi'ne katılmak kolay olmayacak, zor olacak. Çünkü 6 tane maç oynamamız gerekiyor. Umuyorum ki bizler tekrardan Şampiyonlar Ligi'nde olacağız. Bunu umuyorum ve böyle olacağını düşünüyorum. Çünkü Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmek her zaman güzel bir şeydir. Biz de elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Bunu başarabilmek için zaten elimizdeki mevcut kadroya güveniyorum. Tabii ki yeni oyuncular katılırsa bizler için daha iyi olur. Mevcut kadroya da inancım sonsuz. Bizler elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Umudum Şampiyonlar Ligi'ne kalacağız."

"(Aziz Yıldırım) Kendisi kazanma mantalitesine sahip birisi"

Başkan Aziz Yıldırım'ın tesislere gelerek kendilerini ziyaret etmesiyle ilgili Guendouzi, "Kendisiyle bireysel bir konuşma fırsatım olmadı ama kendisinin burada iyi şeyler yaptığını, çok şeyler başardığını duymuştum. Kendisi kazanma mantalitesine sahip birisi. Dolayısıyla bu anlamda herkes için bunun iyi olacağını düşünüyorum. Kendisi açıklama yaptığı konuşmada takımın arkasında olduğunu, takıma her zaman yardım edeceğini ve iyi şeyler başarabilmek için o da her şeyi yapacağını söyledi bizlere" diyerek sözlerini noktaladı. - DÜZCE