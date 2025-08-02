Guendouzi: Zor Atmosferde Oynadık - Son Dakika
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Guendouzi: Zor Atmosferde Oynadık

02.08.2025 23:58
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Lazio'nun Guendouzi, Galatasaray ile 2-2 berabere kaldıkları maçta zor bir atmosferde mücadele ettiklerini belirtti.

Hazırlık maçında konuk olduğu Galatasaray ile 2-2 berabere kalan İtalya temsilcisi Lazio'nun Fransız oyuncu Matteo Guendouzi, çok zor bir atmosferde maça çıktıklarını belirtti.

Matteo Guendouzi, müsabakanın ardından RAMS Park'ta basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Guendouzi, çok zor bir maçı geride bıraktıklarını belirterek, "Harika bir takıma karşı oynayacağımızı biliyorduk. Gol atmak için bazı şanslar yakaladık. Çok zor bir atmosferinde oynadık. Bu stada gelip oynamak kolay değil. İyi oynadık ve bundan gurur duyabiliriz. Hala ligin başlamasına bir ay var. Daha hazır değiliz ama bugün yaptıklarımızdan dolayı gurur duymalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

"Bir futbolcu olarak bu tarz atmosferleri yaşamanız gerekiyor"

Galatasaray taraftarının kendisini ıslıklamasına değinen Fransız orta saha, "Çok sevdim. Bir futbolcu olarak bu tarz atmosferleri yaşamanız gerekiyor. Ben sahada her şeyimi vermeye çalışan bir oyuncuyum. Bir futbolcu olarak bu tarz atmosferlerde oynadığınız için kendinizle gurur duymalısınız. Burada müthiş bir atmosfer var. Her zaman bu stat doluyor. Taraftarlar, takımının sürekli arkasında. Bu tarz taraftarlarla gurur duymalısınız. Benim ve takımım için değişen bir şey yok. Buraya gelip güzel bir atmosferde oynadığımız için mutluyuz. Her zaman bu tarz statlarda maç oynamıyoruz." diye konuştu.

Galatasaray ile daha önce karşılaştığını dile getiren Guendouzi, "İyi oyunculara sahip olduklarını biliyoruz. Gerçekten çok iyi bir takım. Söylediğim gibi burada sergilediğimiz oyundan dolayı çok gururluyuz." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Guendouzi: Zor Atmosferde Oynadık - Son Dakika

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