Gülcan Yıldırım, Trap Atışında Erkekleri Geride Bıraktı

Denizli'de düzenlenen 9. Çameli Kültür, Turizm, Tarım ve Doğa Sporları Festivali'nde onlarca erkeğin mücadele ettiği trap atışlarının tek kadın atıcısı Gülcan Yıldırım, hedefi tam isabetle vurarak erkeklere taş çıkardı.

Denizli'de düzenlenen 9. Çameli Kültür, Turizm, Tarım ve Doğa Sporları Festivali kapsamında gerçekleştirilen trap atışları, renkli görüntülere sahne oldu. Yarışmada kadın atıcı Gülcan Yıldırım, başarılı isabetli atışlarıyla dikkatleri üzerine çekti. Hedefe tam isabet atışlar yapan kadın sporcu, başarısıyla erkekleri geride bıraktı.

Çameli Avcılar Kulübü Başkanı Murat Genç, Gülcan Yıldırım'ın performansını tebrik ederek, "Çameli Kültür, Turizm, Tarım ve Doğa Sporları Festivali kapsamında ilk kez trap atışları yapılıyor. Gülcan hanım da bu etkinliğe katılan ilk kadın atışçımız oldu. Ben bile böyle atışlar yapamıyorum, kardeşimizi tebrik ederiz. Bizim profesyonel domuz avcılarından daha iyi atışlar gerçekleştirdi. Çevre illerden eşleriyle birlikte yarışlara katılmak isteyenler oldu. İlk etkinlik olduğu için bu yıl kendimizi görmek istedik. Önümüzdeki yıldan itibaren başta Çameli olmak üzere tüm avcılarımızı eşleriyle birlikte yarışmaya davet ediyoruz. Ülkemizde 10 binin üzerinde bayan avcı var, onları da her zaman bekleriz" dedi.

"Kadın rakiplerimi bekliyorum"

Erkekleri geride bırakan başarılı sporcu Gülcan Yıldırım ise yaptığı açıklamada, "Ben de bu yarışları düzenleyen başta Çameli Belediye Başkanımız Cengiz Arslan olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Umarım bu yarışlar devam eder. Tüm kadınlar bu sporu yapmalı. Emeği geçen herkese teşekkür ederim. Önümüzdeki yıl kadın rakiplerimi bekliyorum" ifadelerini kullandı.

Yarışma sonunda ödülünü alan Gülcan Yıldırım, festivalin en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. - DENİZLİ