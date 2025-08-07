Güle güle Ahmed Kutucu! Süper Lig ekibine hayırlı olsun

Süper Lig devi Galatasaray'da Ahmed Kutucu için ayrılık gündemde. Sarı-kırmızılılarda beklentilerin altında kalan ve gönderileceği konuşulan 25 yaşındaki golcü Ahmed Kutucu için Süper Lig'den sürpriz bir talip çıktı.

KOCAELİSPOR DEVREDE

Geçen sezonun ara transfer döneminde Eyüpspor'dan 6 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olduğu Galatasaray'da beklentilerin uzağında kalan Ahmed Kutucu için ayrılık gündemde. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk da yönetime 25 yaşındaki golcünün elden çıkarılabileceği yönünde raporunu verdi Süper Lig'in yeni ekiplerinden Kocaelispor'un Ahmed Kutucu'yu kadrosuna katmayı planladığı öğrenildi. Yeşil-siyahlıların teknik direktörü Selçuk İnan, 25 yaşındaki golcü oyuncuyu mutlaka kadrosuna görmek istiyor.

GEÇEN SEZON RAKAMLARI

Ahmed Kutucu, geçen sezon Galatasaray formasıyla 18 resmi maça çıktı ve bu karşılaşmaların 7'sinde ilk 11'de yer aldı. Toplam 715 dakika sahada kalan 25 yaşındaki golcü, 2 golle skora etki etti.